Florin Roman, liderul deputaților PNL, susține că PSD este „principalul vinovat” pentru creșterea numărului de cazuri confirmate de COVID-19 din România, având în vedere acțiunile politice pe care le-au întreprins pe perioada pandemiei de coronavirus.



„Știți cum e, dacă n-ar fi de plâns, ar fi de râs. Din păcate e de plâns pentru că suntem într-o situație similară cu cea din luna aprilie, când înregistrăm peste 400 de cazuri pe zi, când avem peste 200 de cazuri grave pe secțiile de ATI, când avem o creștere accentuată și o răspândire accentuată a bolii, și într-o perioadă în care, din păcate, încep deja să apară și efectele. Adică sunt patru țări europene – astăzi a apărut și a cincea, numai că una dintre ele ne lasă cu anumite restricții – în care plătim factura, cel puțin din acest punct de vedere, al iresponsabilității celor din opoziție. Aici lucrurile sunt foarte clare. PNL și-a asumat această, spun eu, grea, foarte grea misiune de a conduce România într-o perioadă în care o pandemie mondială a făcut prăpăd peste tot. În Italia vorbim despre 35.000 de morți, în Spania vorbim de 35.000 de morți, în România sunt 1.600 și se pare că cei din opoziție, că altfel nu înțeleg, vor să îngroșăm rândul morților”, a afirmat Florin Roman, luni seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.



Întrebat cine e vinovat pentru situația de moment din România, demnitarul liberal a răspuns: „Din punctul nostru de vedere, principalul vinovat pentru creșterea numărului de cazuri este PSD și am să explic de ce. Eu am spus-o de mai multe ori, încă de săptămâna trecută. În momentul în care tu, ca PSD, vii prin persoana președintelui partidului, care este și președintele Camerei Deputaților, să negi existența bolii, să spui că guvernul e nenorocit că a dat amenzi, să spui că guvernul e nenorocit că a dat amenzi prea mari, să spui că guvernul a limitat drepturi și libertăți cetățenești prin izolare și carantinare... Uitați-vă la momentul în care au cenzurat Hotărârea de Guvern în Parlament și unde au acuzat că se restricționează drepturi și libertăți cetățenești, și că e nevoie de intervenția Parlamentului pentru că acest lucru nu poate fi făcut decât prin lege”.

„Nu știu dacă noi am fost perfecți, dar peste 70% dintre români au spus că Guvernul României a gestionat așa cum trebuie pandemia sanitară. Pe de altă parte, haideți să o luăm cu începutul. Veșnicele scandaluri, votăm, nu votăm starea de urgență, votăm starea de alertă – până la urmă au votat-o, și bine au făcut că au votat-o, și votând-o sunt și ei responsabili la ceea ce se întâmplă în România. Numai că atunci când au cenzurat Hotărârea de Guvern, singurul lucru care i-a interesat a fost să schimbe modalitatea de numire a directorilor de spitale de la Ministerul Sănătății, la autoritățile publice locale, iar în privința testarilor, dacă vă uitați în ultima vreme, nu mai au o astfel de observație, pentru că numărul testărilor făcute în România raportat la numărul de locuitori este mult mai mare decât media europeană”, a mai declarat Florin Roman.

