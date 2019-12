Comisia de Buget a Camerei Deputaților a dat, marți, un aviz favorabil asupra proiectului care prevede reducerea TVA de la 19% la 16%, iar TVA pentru alimente de la 9% la 5%, de la 1 ianuarie 2020. Social-democrații s-au opus acestei reduceri în perioada în care au fost la guvernare, însă cum au votat în favoarea măsurii.

Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii „Bună, România!”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, deputatul PNL Florin Roman, unul dintre inițiatorii proiectului a declarat că cei de la PSD au propus un „troc” în Parlament pentru a nu” scoate din sertare toate proiectele cu impact bugetar”.

”Astăzi, în Parlament, s-a întâmplat următorul lucru. PSD ne-a propus un troc, în sensul că ne-a cerut să nu mai vorbim despre alegerea primarilor în două tururi și despre alegerea uninominală a președinților de consilii județene, în schimb, ei vor renunța să scoată din sertare toate proiectele cu impact bugetar. Noi am refuzat acest troc. Ei au pus aceste proiecte pe ordinea de zi, au generat un vot, însă până la a deveni legi mai e cale lungă, în sensul în care vor trebui să treacă aceste legi de votul final. Apoi noi am anunțat că avem două căi de atac. În primul rând, vom ataca la CCR toate proiectele de lege care nu au punctul de vedere al noului Guvern și impactul bugetar așa cum prevede Constituția. În al doilea rând, în cazul proiectelor pe care le considerăm bune, dar care nu pot fi aplicate acum pentru că deja avem un buget, probabil că vom merge pe prorogare”, a declarat Florin Roman.

”Eu n-am auzit pe nimeni să spună că proiectul acesta este rău. S-a spus doar că nu este momentul oportun și aici sunt perfect de acord. Din acest motiv, voi și propune colegilor prorogarea lui”, a mai spus Florin Roman.

