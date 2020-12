Florin Roman (PNL): Se conturează o majoritate în jurul PNL, cu USR, UDMR și PMP / Voturile din Republica Moldova îi vor ajuta pe cei de la PMP să facă pragul de 5% (VIDEO)

Florin Roman, liderul deputaților PNL, este de părere viitoarea majoritate parlamentară se va coagula în jurul liberalilor, cu cei de la USR, UDMR și PMP, explicând că voturile din Republica Moldova vor ajuta formațiunea condusă de Eugen Tomac „să facă pragul de 5%”. „Din păcate, va fi o perioadă dificilă pentru România, pentru că vom avea un guvern format din patru partide și o opoziție extrem de puternică formată din PSD și cei de la AUR, care însumează aproape 40% din structura viitorului Parlament, la redistribuire chiar mai mult”, este de părere Florin Roman.

