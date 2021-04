Florin Roman: PNL se desparte total de ce face Vlad Voiculescu la Ministerul Sănătății într-un mandat plin de bâlbe. Nu poți să faci evacuarea unor bolnavi noaptea ca hoții (VIDEO)

Deputatul Florin Roman a declarat, duminică seară, pe B1 TV, că PNL „se desparte total” de acțiunile lui Vlad Voiculescu la Ministerul Sănătății. Liberalul a amintit doar câteva momente din mandatul „plin de bâlbe” al ministrului, care în numai câteva luni petrecute la guvernare a comis gafă după gafă și a fost implicat în diverse conflicte cu alți oficiali ai statului.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.