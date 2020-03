Florin Roman: PNL va vota la vedere pentru învestirea Guvernului Cîțu (VIDEO)

Florin Roman, liderul grupului PNL din Camera Deputaților, a anunțat, joi, că aleșii liberali vor participa la ședința de plen și vor vota, la vedere, pentru învestigrea Guvernului Florin Cîțu.

"Am avut o întâlnire cu premierul şi preşedintele partidului, Ludovic Orban, cu premierul desemnat, Florin Cîţu, şi cu alţi colegi din conducerea PNL, în care am luat decizia oficială ca parlamentarii PNL să fie prezenţi astăzi la votul de învestitură a Guvernului Cîţu şi să votăm pentru învestirea Guvernului”, a declarat deputatul PNL.

Totodată, Roman a subliniat că România are nevoie în aceste momente de „un guvern stabil, de un guvern cu puteri depline”.

”Ne dorim ca acest guvern să aibă toate pârghiile necesare pentru a fi angrenat total în ceea ce noi avem ca prioritate în această luptă cu pandemia de coronavirus, şi anume salvarea de vieţi omeneşti şi reducerea pe cât posibil a numărului de persoane care pot fi infectate", a mai spus Florin Roman.

Liderul deputaților PNL a mai precizat că în rândul colegilor săi vor fi cinci absențe, printre care un ales care se află în autoizolare și o deputată care urmează să nască.

În acelați timp, Florin Roman a făcut un apel la membrii celorlalte grupuri parlamentare să voteze învestigrea Guvernului Cîțu.

Amintim, în acest context, că în ultimele ore s-a pus problema suspendării ședinței de plen de joi. Asta în condițiile în care autoritățile au anunțat, miercuri, restricționarea activităților care presupun participarea, în spații închise, a peste 100 de persoane, ca măsură de limitare a răspândirii infecției cu noul coronavirus.

Unul dintre cei care au propus suspendarea reuniunii este deputatul PMP Robert Turcescu, care a atras atenția, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, de miercuri seară, că în Parlament vor fi prezenți apoximativ 2.000 de oameni.

Șeful DSU Raed Arafat a fost întrebat, la finalul conferinței de presă de miercuri, dacă ședința de joi a Parlamentului ar mai trebui să aibă loc în condițiile noilor restricții impuse de autorități.Arafat a spus că nu și a refuzat să discute chestiuni care țin de viața politică. (Detalii AICI)

Ședința plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului este programată, joi, la ora 16.00.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.