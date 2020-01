Florin Roman și Adrian Țuțuianu, contre în direct: „Opoziția devine opoziție fake news. Înțeleg să contești măsurile Guvernului, dar nu să minți” / ”Faceți exact ce făcea doamna Dăncilă” (VIDEO)

Schimb de replici dure, în direct, în cadrul emisiunii „Dosar de politician”, între deputatul PNL Florin Roman și senatorul Pro România Adrian Țuțuianu.

Totul a pornit de la măsurile adoptate de guvernul liberal în ultimele luni. Pe de o parte, Florin Roman i-a acuzat pe reprezentanții opoziției că răspândesc știri false cu referire la pensii și salarii. Pe de altă parte, Țuțuianu a susținut că angajarea răspunderii de către Guvern pe anumite proiecte este un act de dispreț față de Parlament.

Roman: Din păcate, opoziția devine opoziție fake news. Eu înțeleg să contești măsurile Guvernului, dar nu să minți. Am fost acuzați că tăiem pensii și salarii. Nu s-a tăiat nicio pensie și niciun salariu la ora actuală, în România, dimpotrivă. Au spus că nu se majorează salariile profesorilor, în condițiile în care de la 1 ianuarie se aplică legea salarizării și li se dă acea pătrime. PSD vine și spune că au auzit ei că în septembrie nu se mai face acea majorare de 50%. Pe bune? În condițiile în care banii sunt prinși în buget, în condițiile în care se aplică majorarea de la 1 ianuarie și iese ministrul Muncii și prezintă cifrele. (...) Spunea domnul Țuțuianu de împrumutul de 3 miliarde de euro.

Țuțuianu: Faceți exact ce făcea doamna Dăncilă, vă împrumutați la prețuri foarte mari.

Roman: Dumneavoastră ați făcut parte dintr-un partid, PSD, care anul trecut, din cifre oficiale ale Ministerului de Finanțe, a împrumutat 5 miliarde de euro în primele nouă luni ale anului. A venit moțiunea de cenzură, a venit noul guvern și în două luni, Florin Cîțu a făcut economie din dobânzi de 600 de milioane de lei. În momentul în care ai un deficit excesiv de peste 4%, vorbim de un an 2020 în care legea pensiilor presupune 40% - 1 septembrie și majorări pe legea salarizării.

Țuțuianu: Dumneavoastră chiar aveți impresia că nu înțelegem despre ce vorbim?

Roman: Ca să se poată finanța acest deficit pe care PSD îl prezenta, oficial, sub 3%, PSD s-a împrumutat.

Țuțuianu: Deficitul este al dumneavoastră, nu al PSD.

Roman: Ministerul Finanțelor Publice a prezentat un calendar și un necesar pentru anul 2020. PSD și-a făcut un calendar de 6 miliarde, Cîțu și-a făcut un calendar de 3 miliarde. (...) Anul ăsta vrem să stabilizăm praful pe care l-a lăsat PSD. Ei au făcut partea de lege a salarizării într-un mod foarte parșiv, au dus cheltuielile majore pe pensii și pe salarii pe 2019, 2020, 2021. Alocațiile se plătesc în momentul în care există rectificare. Eu nu cred că domnul Țuțuianu făcea vreo plată la Consiliul Județean fără să aibă resursa bugetară.

(...)

Țuțuianu: Angajările de răspundere înseamnă dispreț față de Parlament. Legea de majorare a alocațiilor a fost adoptată de Parlament și Guvernul vine și suspendă adoptarea unei legi. E inadmisibil.

Întregul schimb de replici poate fi urmărit în videoclipul de mai jos:

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.