Florin Roman: Sper ca finalul de an să le dea minte celor care au renunţat cu atâta ușurință la Marcel Boloş şi să îl vedem în Guvernul Cîţu

Deputatul PNL Florin Roman este de părere că Marcel Boloş a salvat țara ”din punct de vedere economic, în timpul pandemiei, prin banii europeni pe care a reuşit să-i atragă”. Politicianul speră să îl vadă pe Boloș în Guvernul Cîțu.

”Sper ca finalul de an să le dea minte celor care au renunţat cu atâta uşurintă la un profesionist desăvârşit ca Marcel Boloş şi să îl vedem în Guvernul Cîţu”, a declarat miercuri seară Florin Roman.

Florin Roman, despre Boloș: România are nevoie de el

”Marcel Bolos a fost, sincer să fiu şi fără să se supere alţi colegi, ministrul care ne-a salvat din punct de vedere economic, în timpul pandemiei, prin banii europeni pe care a reuşit să-i atragă! A salvat sute de milioane de la dezangajare pentru România şi a adus miliarde de euro, bani noi, într-o perioada de criză", a afirmat Florin Roman, miercuri, într-o postare pe Facebook.

Deputatul PNL a precizat că Boloş a fost ”preferatul” său în guvernul Orban.

„Un ardelean serios, modest şi eficient! Nu a fost o vedetă, a stat cu modestie la locul lui. Dacă în cazul Violetei Alexandru am pierdut noi ca PNL un ministru bun, dar am câştigat un parlamentar grozav, lui Marcel Boloş i-a fost refuzată această şansă. O merita din plin! Sper ca finalul de an să le dea minte celor care au renunţat cu atâta uşurintă la un profesionist desăvârşit ca Marcel Boloş şi să îl vedem în Guvernul Cîţu! România are nevoie de el! Mulţumim domnule Boloş pentru cum v-aţi slujit ţara în pandemie!”, a mai scris Roman pe contul său de Facebook.

”Violeta Alexandru, victima celor care au negociat prost pentru PNL”

În ceea ce-i privește pe foștii miniștrii, politicianul a spus că Violeta Alexandru a fost unul dintre cei mai buni miniştri din Guvernul PNL, arătând că nu înţelege de ce a fost schimbată din funcţia de ministru al Muncii, după ce a ”moştenit” peste 19.000 de dosare nesoluţionate şi ”le-a adus la zero, într-un an”.

”Politic, Violeta poarta tinicheaua unui loc 3 pe Bucuresti, dar aici, practic a căzut victima celor care au negociat prost pentru PNL pe Capitala, aşa cum au făcut şi cu structura noului guvern, unde din păcate, din toţi aşii, noi nu am tras nici unul”, a afirmat Roman într-o postare anterioară pe rețelele de socializare.

În şedinţa Biroul Politic Naţional al PNL de săptămâna trecută, prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan, dar şi Florin Roman l-au acuzat pe Ludovic Orban că a cedat ministere importante doar pentru a-şi asigura preşedinţia Camerei Deputaţilor. Rareş Bogdan a reproşat cedarea Ministerului Dezvoltării, iar Roman l-a acuzat pe Orban că încearcă să-l intimideze şi l-a ameninţat că va face turul României pentru a le spune primarilor că a vândut partidul pentru funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor.