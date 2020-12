Florin Roman: Vom genera o majoritate în jurul PNL și izolăm PSD / Lucrurile se vor așeza. Avem nevoie de un guvern, de un buget pe 2021, iar pandemia nu a trecut după alegeri (VIDEO)

Florin Roman, liderul deputaților PNL, a subliniat că liberalii au fost singurii care și-au asumat guvernarea, „cu un PSD toxic și nociv în Parlament”. El susține că „la ora actuală, structura viitorului Parlament, după distribuirea mandatelor și urmare a redistribuirii, arată în felul următor: Partidul Național Liberal – 93 de deputați, USR-PLUS – 55 de deputați, UDMR – 21 de deputați și minorități naționale – 17”.

