Florina Presadă: Listele cu candidații USR la parlamentare în București au fost aranjate. Claudiu Năsui și Vlad Voiculescu au dictat delegaților candidații pe care să-i voteze

Florina Presadă a declarat vineri, pentru B1 TV, că a decis să demisioneze din USR mai ales după ce a văzut că numirile politice din ultima vreme nu sunt făcute pe criterii de competență.

„Eu nu mă mai regăseam în acest partid. Conducerea sa a luat decizii care sunt contrare spiritului USR. Numirile politice din ultima vreme au fost picătura care a umplut paharul pentru că nu s-a ținut cont deloc de competențe. A fost vorba de apropierea de tabăra Barna aflată la conducerea USR.

A fost un șir de evenimente din ultimii 2 ani care m-au determinat să iau decizia. Listele cu candidații la parlamentare în București au fost aranjate. Claudiu Năsui și Vlad Voiculescu au dictat delegaților candidații pe care să-i voteze.

Năsui și-a dorit foarte mult în ministerul lui să lucreze cu o doamnă cu o decizie în primă instanță de colaborare cu Securitatea.

Sunt lucruri pe care noi le-am condamnat mereu în USR - lipsa de transparență, a meritocrației, a integrității. Ce vedem acum e foarte e departe de ce am promis oamenilor că vom face și că vom fi”, a declarat Presadă.

