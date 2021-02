Florina Presadă: Vor mai fi plecări din USR. Foarte mulți oameni competenți sunt marginalizați acum / Fostul parlamentar va lansa o platformă progresistă

Fostul parlamentar Florina Presadă, care a demisionat din USR, a anunțat că vor mai fi plecări din partid în perioada următoare, căci sunt și alți oameni competenți și valoroși care nu se mai regăsesc în această formațiune și care sunt marginalizați în organizațiile lor. Presadă a mai spus că va lansa o platformă progresistă și speră să i se alăture o parte din foștii ei colegi. Printre ei, l-a nominalizat pe Cornel Zainea.

„Vor lua această decizie la fel ca mine. În ultimă instanță, ei nu se vor mai găsi în această construcție politică. Până aseară nu am văzut ca cei care au această majoritate în jurul lui Barna să înțeleagă că e nevoei de o schimbare în felul de a conduce partidul. Sunt foarte mulți oameni care au fost marginalizați în organzațiile locale și județene, oameni competenți, care au tras pentru proiecte folositoare cetățenilor și care sunt în cel mai bun caz ignorați, dacă nu marginalizați”, a declarat Florina Presadă, pentru B1 TV.

„Nu pot da nume acum, dar vor mai fi plecări în perioada următoare”, a insistat ea.

