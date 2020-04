Focar de coronavirus în Țăndărei, după revenirea a sute de oameni din străinătate. S-a cerut carantinarea orașului / Primar: Oamenii respectă măsurile, dar pădure fără uscături nu există (VIDEO)

Focar de infecție cu coronavirus în Țăndărei, județul Ialomița. Toți membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență au aprobat solicitarea DSP ca orașul să intre în carantină, propunerea fiind trimisă Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă. Zeci de mașini ale Poliției se află în patrulare în Țăndărei, după ce 800 de români s-au întors din străinătate. Mulți dintre aceștia nu au respectat restricțiile și nu au stat în izolare. Au transmis, astfel, virusul în interiorul comunității.

4 oameni au murit în Țăndărei din cauza COVID-19

Cele mai recente estimări arată că, în ultimele zile, în Țăndărei au fost confirmate 20 de cazuri de infecție cu coronavirus. Patru oameni au murit aici.

De altfel, la Țăndărei a fost înregistrată și cea mai tânără victimă a epidemiei din România. Este vorba despre un bărbat de 39 de ani, care nu avea boli asociate. Acesta a murit pe 26 martie, confirmarea că avea coronvirus venind două zile mai târziu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Primarul din Țăndărei: Oamenii respectă măsurile, dar pădure fără uscături nu există

Primarul din Țăndărei, Nicoleta Toma, susține, însă, că nu are aceste date ale diasporenilor reveniți și nici nu are de unde să le obțină, căci Vama nu trimite cifrele direct Primăriei.

Toma a mai declarat, pentru B1 TV, că în acest moment orașul nu este închis, căci nici nu a fost emisă o Ordonanță Militară în acest sens, și că majoritatea locuitorilor respectă măsurile impuse de autorități. Primarul a mai precizat că, totuși, „pădure fără uscături nu există” și au mai fost prinse persoane care încălcau măsurile de prevenție.

„Eu această coloană de mașini despre care spuneți dumneavoastră nu am văzut-o încă să apară în oraș. Sunt, într-adevăr, și din ce spuneți dvs, 700-800 de diasporeni care au venit în oraș. Eu nu am aceste date și nu am de unde să le posed, datele de la vamă nu vin direct către Primăria Țăndărei. Ei sunt posibil purtători, dar altfel cum sunt toți cei care au venit din Diapsora în toate localitățile din această țară”, a declarat primarul Nicoleta Toma, în emisiunea ”Se întâmplă acum!”, moderată de Tudor Barbu pe B1 TV.

Aceasta a precizat că, din datele primite de la DSP, în Țăndărei sunt izolați la domiciliu 370 de oameni. Aceștia sunt monitorizați de către forțele de ordine. „Dar pe această listă pe care o avem noi de la DSP e o fluctuație, pentru că unii ies din această măsură, iar alții intră. Acum, dintr-o evaluare pe care am putut noi s-o facem la nivel local, sunt 500, poate 600 de persoane”, a mai precizat Toma.

„Mare parte din cetățenii orașului Țăndărei respectă această măsură și sunt conștienți cât e de periculos acest virus, dar știți și dumneavoastră că pădure fără uscături nu există. Sunt și persoane care au fost luate de pe stradă, nu au respectat măsura izolării la domiciliu și au fost duși la centrul de carantină organizat la nivelul județului Ialomița”, a mai declarat primarul din Țăndărei, pentru B1 TV.

Toma a precizat că autoritățile locale și-au dat interesul să ajute comunitatea și chiar au trimis oameni aproape din ușă în ușă să-i învețe pe locuitori ce au de făcut: „Nu ne putem juca cu acest virus, e o chestiune de viață și de moarte și e important să respectăm toate măsurile. Noi, ca autoritate locală, am făcut tot ce am putut din punctul nostru de vedere. Și activități de prevenție am făcut: asistentele comunitare pe care le avem au fost aproape din casă în casă pentru a aduce la cunoștință cetățenilor măsurile care trebuiesc respectate”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Pacient cu COVID-19: „Stați în casă, că legea asta nu degeaba au pus-o!”

„Nu mai sunt locuri în spital. Credeți-mă, fraților, că nu mai sunt locuri. Eu sunt pe hol acum, n-am pat. Nu mai sunt paturi. Vedeți că toată lumea moare pe capete... Nu mai ieșiți afară, stați în casă, că legea asta nu degeaba au pus-o. Că nu știi cine e infectat și e virusul ăsta...”, a spus un pacient.

„Stați în casă, nu mai stați în grupuri! Protejați-vă! Puneți spirt pe hârtie, ceva puneți la nas, nu mai ieșiți așa!”, le-a mai transmis el românilor.

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, nu exclude intrarea în carantină a orașului Țăndărei.

„În contextul evoluției locale de la Țăndărei, a creșterii numărului de cazuri, a nerespectării izolării, se poate ajunge la un moment dat și la carantinare. Autoritățile locale vor face ce e necesar pentru a limita acest focar. În condițiile în care nu se reușește, vom aplica și alte măsuri”, a declarat, joi, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru.