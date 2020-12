Formarea viitoarei coaliții de guvernare, în centrul discuțiilor purtate de Klaus Iohannis cu liberalii, la Vila Lac. Printre cei prezenți s-au numărat Ludovic Orban, Florin Cîțu și Iulian Dumitrescu

Președintele Klaus Iohannis și mai mulți lideri politici ai Partidului Național Liberal au avut o întâlnire informală, marți, la Vila Lac, pentru a discuta despre rezultatul alegerilor parlamentare și despre formarea viitoarei coaliții de guvernare.

La întâlnirea cu șeful statului au luat parte Ludovic Orban, președintele PNL, care anunța luni seară că, în pofida demisiei din funcția de premier, va coordona „eforturile de constituire a unei majorități parlamentare de centru-dreapta”; Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova; vicepremierul Raluca Turcan; Gheorghe Flutur, președintele CJ Suceava; Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca; eurodeputatul Gheorghe Falcă; Florin Roman, liderul deputaților PNL; Florin Cîțu, ministru al Finanțelor Publice; eurodeputatul Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL; senatoarea Alina Gorghiu; Ilie Bolojan, președintele CJ Bihor.

După eveniment, Ludovic Orban și Rareș Bogdan au făcut o serie de precizări.

„Am analizat ce s-a întâmplat, am avut situații în care am fost sancționați din cauza unor zone carantinate. Am fost sancționați în unele zone electorale. Cred că am făcut ceea ce trebuie, pentru că nu trebuie să gândești politic, ci ca să protejezi cetățenii. A fost guvernul cu cel mai greu mandat din ultimii 100 de ani, cu excepția celor două războaie. Nu avem ce să le reproșăm colegilor noștri, nici Președintele. Toți s-au descurcat excepțional. Sigur că s-a discutat și de o lipsă de mobilizare în anumite zone. Eu sper că până în moș ajun să avem guvern, pentru că țara trebuie condusă”, a declarat Rareș Bogdan.

Președintele PNL a precizat că „a fost o discuție legată de strategia de formare a majorității parlamentare și de constituirea cât mai rapidă a Guvernului”.

„Cel mai important lucru este programul de guvernare pentru că el este baza acțiunii comune, mai ales că este un guvern de coaliție”, a adăugat Ludovic Orban.

Klaus Iohannis: „Se cristalizează rapid deja o coaliție de centru-dreapta, care va putea să propună un guvern de coaliție”

Întâlnirea dintre liberali și Klaus Iohannis a venit în contextul în care Președintele României anunțase încă de luni seară „se cristalizează rapid deja o coaliție de centru-dreapta, care va putea să propună un guvern de coaliție”.

„Rezultatele alegerilor arată că nu există un câștigător clar al acestor alegeri, iar dacă ne uităm pe rezultatele care momentan se numesc provizorii, dar s-au numărat aproape toate voturile, vedem că Partidul Național Liberal, în 2016, obținuse 20%, acum a obținut 25%, deci o creștere clară. USR, între timp împreună cu PLUS, a obținut, în 2016, 8%, între timp au crescut la 15%, evident o creștere. PSD, care obținuse, în 2016, 45%, a scăzut dramatic la 29%. Este deci clar, dacă adunăm aceste rezultate, că centru-dreapta, partidele de centru-dreapta împreună au obținut peste 50% dintre voturile valabil exprimate. Pot să vă spun cu toată sinceritatea că acesta a fost obiectivul meu și din acest motiv a trebuit să mă exprim un pic mai des în public în ultimele săptămâni. În acest fel, PSD poate în fine, după un ciclu întreg de alegeri, europarlamentare, referendum, prezidențiale, să rămână în afara deciziei politice. Acum, ce va urma. Se cristalizează rapid deja o coaliție de centru-dreapta, care va putea să propună un guvern de coaliție. Peste doar câteva zile voi convoca consultări cu partidele care se vor regăsi în noul Parlament, consultări pentru a găsi cea mai bună soluție pentru România”, spunea președintele Klaus Iohannis.