Fost ministru al Justiţiei, atac la Alexandru Cumpănaşu: 'Te-ai cățărat oportunist pe drama de la Caracal. Stai acasă'

Alexandru Cumpănaşu a fost criticat dur de Raluca Prună, fost ministru al Justiției în guvernul Cioloș, după ce unchiul Alexandrei și-a anunțat intența de a candida. Raluca Prună îl acuză pe acesta că s-a folosit de drama familiei Alexandrei Măceșanu pentru a manipula și a obține capital politic.

"Te-ai cățărat, post factum și oportunist (de vreme ce rezultatul imediat e o candidatura hulpava la prima functie In statul roman) pe curajul si drama acestui copil. Manipuland speranțele unor părinți disperați. Ii înțeleg. Am trecut prin disperarea de a pierde cea mai iubita persoana și de a spera, nerealist, ca absenta e un numai un coșmar pe care dimineața îl șterge și il aduce pe cel omorât acasa. E inuman sa te joci cu așa ceva.

Nu știu Inca dacă Dumnezeu exista. Dar încerc ma port ca si când e lângă mine. Cel mai tare ma lupt cu îndoiala când văd răul din țara pe care o împărțim și in care tu ajungi sa te prezinți la prezidențiale dupa performanta ta calculata mediatic in tragedia de la Caracal. Senin și fără vreo îndoiala sau vreo remuscare (e tot pentru prosti, nu pentru tine). Știu însă ca oamenii decenti, cu busola morala, sunt scârbiți de ceea ce și de cum faci. Ești inca tânăr, ești părinte, poți începe o activitate onorabila. Fără bani de la stat, fără sinecuri, fără short cut’uri. E timpul sa fii tu, fără vântul din pupa al instituțiilor publice și private care te-au girat fără motiv evident pentru neofiți. Succes! Se poate, cu putina decenta", a scris fostul ministru al Justiției, pe Facebook.

Raluca Prună a precizat că, încă din anul 2004 nu a înțeles ce îl recomandă pe Alexandru Cumpănașu și îl acuză pe Alexandru Cumpănașu că este parte a problemelor pe care le are în acest moment MAI, în condițiile în care a accesat programe și fonduri tocmai ca să reformeze instituțiile.

Opinia cuiva care te știe de prin 2004. Când eu eram la Delegația Comisiei Europene, responsabila pentru Justiție, Afaceri Interne si Anti-coruptie, și tu ai apărut de nicăieri cu un ONG căruia Ministerul de Interne ii oferea spațiu gratis in sediul sau. Nu am înțeles atunci, nu înțeleg nici acum ce anume te recomanda. Nu am înțeles nici atunci, nici acum, cum se împăca activitatea civică cu statul gratis in sediile instituțiilor de stat. Si am fost ong-ista, in vremuri grele, pe subiecte nepopulare (coruptia, in anii 90’). Nu vreau sa speculez despre succesul tau la Interne. Impresionant dupa orice standard intr-o societate care se pretinde deschisa.Ai crescut intrucatva intre timp. Cu sediu, mașina și consumabile din banii de la Interne (din proiecte, fără îndoiala ca sa păstrați aparenta legalității). Cu notorietate, emisiuni, din care am vazut vreo doua si nu am înțeles care era competenta ta (apopos, ce studii ai?) și nici scenariul. Ai stat la Interne sub (prea) mulți miniștri.

Ai accesat muuuulte programe, cu varii obiective general grupate ca reforma a internelor. Ești deci parte din problema, dacă exista o problema. Spui ca da. De acord. E indecent atunci sa urli acum ca reforma instituției a eșuat când tu erai acolo de vreo 15 ani exact ca sa o reformezi. Indecent e așadar sa afirmi ceva mai calm, in camasa neagra de lansare pe orbita, ca vrei sa ‘razi institutii’. Ești in parte responsabil, pe bani mulți probabil, de lipsa oricarei reforme. Poate răspund Internele detaliat, care a fost rolul tău de cand te gazduiesc ei gratis, cate programe de reforma a Internelor ai implementat din sediul lor si pentru ei, pe ce buget total si cu ce rezultat. Asa ar fi la ong-uri independente, cu evaluare de la beneficiar. Asta sigur, daca Internele mai au onoare și ceva responsabilitate fata de publicul larg. Sunt cu tine aici, cred ca nu avem ce astepta de la Interne.