Fost MINISTRU, DEMISIE din Pro România în ziua oficializării alianței cu ALDE

Augustin Jianu, fost ministrul Comunicaţiilor în Guvernul lui Sorin Grindeanu, și-a anunțat demisia din Pro România, miercuri, în ziua în care s-a semnat alianța politică cu ALDE.

Jianu spune însă că nu acesta este motivul pentru care renunță la partidul lui Victor Ponta și că îl consideră pe liderul Pro România cel mai competent politician al momentului.

"Cu părere de rău, din motive personale, am decis să mă retrag din proiectul politic PRO România. Rămân în continuare un simpatizant al lui Victor Ponta pe care îl consider cel mai capabil politician pe care îl are România în prezent Promit să le fiu alături foştilor mei colegi de partid cu sprijin de specialitate în domeniul transformării digitale, în situaţia în care este necesar. Vă mulţumesc tuturor celor care mi-aţi acordat votul în 26 mai. Vă promit că şi în calitate de cetăţean privat voi lupta pentru un viitor mai bun pentru România", a scris Augustin Jianu pe pagina sa de Facebook.

