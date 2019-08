Un fost președinte CCR face lumină în conflictul dintre Palate. De ce Dăncilă trebuia să meargă cu remanierea în Parlament, și nu la Președinție. Zegrean: Situația premierului nu este pusă în discuție (VIDEO)

Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale a României, a explicat, în direct pe B1TV, de ce premierul Dăncilă trebuie să ceară Parlamentului aprobare pentru remanierea guvernamentală, și abia apoi să meargă la președinte.



„Apel la Constituție ar trebui să facem tot timpul, și așa am evita momentele delicate. Ce spune Constituția. Azi suntem în situația, care este reglementată la art. 85 alin. 3 din Constituție. Deci, într-o situație de remaniere guvernamentală, pentru că au plecat o parte din miniștrii de la ALDE - se schimbă compoziția politică a Guvernului. În situația aceasta, primul-ministru este obligat să ceară acordul Parlamentului.



Spune textul constituțional, în situația în care prin remaniere se schimbă structura sau compoziția politică a Guvernului, președintele poate să semneze decretul de numire al celor propuși prin remaniere numai după aprobarea dată de Parlament, la solicitarea dată de primul-ministru. Aceasta este situația în care ne aflăm, și nu altele care se vehiculează de câteva ore prin presă”, a explicat Augustin Zegrean.



Fostul președinte al CCR a subliniat că, prin solicitarea înaintată Parlamentului, Guvernul în ansamblu și a premierului nu sunt puse la îndoială, ci este vizată doar situația miniștrilor remaniați.



„Guvernul nu cade prin această solicitare de aprobare a remanierii, pentru că uitați-vă la art. 107 în ce situații pică Guvernul. În situația în care i se retrage încrederea din Parlament, ori încrederea nu poate fi retrasă decât prin moțiune de cenzură. Nu avem altă situație, altă soluție.



Deci, acum, primul-ministru trebuie să meargă sau să nu meargă - poate să renunțe la remaniere și să rămână pe loc - la Parlament și să ceară aprobarea pentru remaniere. Dacă o primește, se duce la președinte și semnează decretul, iar noii miniștri depun jurământul, dacă nu primește aprobarea de la Parlament, rămânem cum am fost.



Problema este cu cele trei posturi ale miniștrilor care au demisionat. Acolo poate numi interimari dacă nu primește aprobare de remaniere. Aceasta durează 45 de zile, timp în care găsește și alte soluții”, a adăugat Augustin Zegrean.



Fostul oficial a explicat că, în Constituția României, nu există noțiunea de „vot de încredere”, reiterând că situația nu vizează soarta premierului.

„Nu există în Constituția României noțiunea de vot de încredere. Nu merge să ceară vot de încredere, merge să ceară aprobare. Situația primului-ministru nu este pusă în discuție, prin acest vot. Dacă nu primește aprobare, nu o face, rămân miniștrii pe funcție”, a mai spus Augustin Zegrean.

