Fost șef de filială din Prahova, critici dure pentru conducerea USR: Pretind ca sunt opoziția. Nu fac nimic decât să-și vadă de pielea lor. Eu v-am spus de mult că vă luptați pe o cale greșită

Continuă tensunile în interiorul USR. Un fost șef al filialei din Prahova lansează un atac extrem de dur la adresa conducerii partidului și a parlamentarilro formațiunii pe caee îi acuză că deși pretind că sunt ”opoziți”, ”nu fac nimic decat sa-si vada de pielea lor”.

”Eu v-am spus de mult ca va luptati pe o cale gresita. Lupta era alta mult mai eficienta, sa se rupa partidul sau sa facem ceva nou dand in cap usereului. Eu nu vad decat lasi, ma scuzi, tu vezi altceva? Uita-te la cei care sunt parlamentari si pretind ca sunt opozitia. Nu fac nimic decat sa-si vada de pielea lor. Daca unul are si el curaj si zice haideti, ceilalti il lasa-n c***l gol pe campul de lupta. Nimeni nu risca si spera ca mai prind un mandat. Eu am lansat niste provocari pentru unii, sa vina alaturi de mine sa fim independenti la alegeri. Nu primesti decat raspunsuri evazive, de tipul "om vedea" , sa vedem. Din astea. Cert este ca tot partidul e facut din Barna fiul lui Ciolos si treimile lor. Iar toti sunt ba cu tati securisti, ba bunici comunisti, ba tatici secretari de partid si fosti pesedisti. Si toti sunt cu SRI-ul sau afiliati pentru ca partidul libidinosului ghinea adica usr a fost smuls de la fraierul de nicusor. Cel mai mare prostanac si asta e adevarul. (...) Vor fi altii alesi. Stiu ca Nicusor a facut partidul dar asta nu e lider sa zica bai eu sunt independent cand se rugau fostii lui sustinatori sa faca un partid pe care deja il avea”, a scris fostul șef al filialei.

Critici extrem de dure îl vizează și pe fostul șef al USR, Nicușor Dan.

”Pana si o femeie sesiza ca soarta i-a dat si a doua sansa, adica aia cand alianta ma-sii a fost incurcata de aep cu semnatura aia cu presedintele ca prostu' era inca presedintele partidului. Si Dumnezeu iti da, dar in desaga nu iti baga daca tu esti prost, intelegi? Atunci putea sa le dea ceva cu m, si sa le zica "frumuseilor, eu semnez treaba aia dupa ce voi va dati demisia din partid. Hai ciocu mic si joc de glezne". Dar prostul a iesit, din nou, cu aceeasi poezie "totul pentru usereu, pentru epoca de aur". Ba, esti prost pe bune sau ce? Mai vezi pe cineva, Lucia, dintre liderii pestelui prajit care ziceau hai cu noi ca-l dam pe asta jos! Nu. Pentru ca si-au vazut caii in caruta. Au intrat prin BN, au prins nu stiu ce functii de sefi pe la sectoare, slugaresc pe barna pentru bine tarii. Pe bune? Chiar e toata lumea tampita, asa?”, se mai arată în mesajul citat.

Iar valul de critici continuă, cu referire și la campania ”fără penali în funcții publice”, precizând că cei de la USR ”nu vor face nimic pentru ca ei doar din gura cuvanta”.

”Stii ca sunt de 1000 de ori mai buna ca Politeanu pe administratie. Am 13 ani. Am venit in c*****l de usr sa fac treaba ca am zis asa indoita ca hai mai ca poate o fi ceva mai sincer. Si ce sa vad? Mizerabili care ma jignesc la comanda in toate felurile pentru ca li s-a promis ceva? Un rahat. Este un nivel de prostie si de agramatisme acolo de rupe. Si exact aia critica. Inainte o faceau pe Cosette cum le venea la gura (...) Cand au vazut ca a schimbat Cosette foaia acum o lauda si dau like-uri. Du-te ma...esti prost? (...) Ai vazut ce plan dragut, cu fara penali...cu pensiile speciale, ca daca vin ei, ce frumoasa e tara. Sa vezi tunuri, Lucia. (...) Ei nu vor face nimic pentru ca ei doar din gura cuvanta. Atat. Ca sa dea bine. Sper ca Barna sa ajunga sa zaca langa Dragnea. Dar e un vis atat. Mizerabilul ordinar cu nevasta-sa fiica sau nepoata de comunist sau securist sau ce dracu e. Citisem o istorioara cu petromul de mi-a picat fata si cu panarama asta. Doua panarame de oameni. Se si vedea marea doamna. Cum ma sa te cheme totolici? Cum? Totolici. Ce iti inspira asta? Si olguta, la fel de proasta ca cealalta olguta. Uite ca mi-am dat in petec, dar ti-am zis, m-am saturat de mizerabilii astia care imi cereau sa cresc cotizatia daca vreau locuri in ca-uri sau aga-uri la deconcertate. Esti nebun? (...) Asta facea Politeanu inainte de AG, aia care vreti consilieri dati cotizatie mai multa frate, hai cu donatii, ca va dau locuri colo colo. Adica jos pesedeul ca venim noi, prostilor si va lasam si cu buza umflata dupa ce ati dat bani”, se mai arată în mesajul citat.