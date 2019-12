La sediul Ministerului Afacerilor Interne, unde în timpul regimului Ceaușescu își desfășura activitatea fostul Comitet Central, va fi organizată o zi a porților deschise, duminică, 22 decembrie, pentru o „reconstituire a drumului spre libertate și democrație”.

„În același timp, doresc să vă aduc la cunoștință că, în 22 decembrie, la ora 12:09, atunci când Nicolae și Elena Ceaușescu au decolat de pe clădirea fostului Comitet Central, MAI va organiza o acțiune inedită. Va deschide porțile MAI, porțile Comitetului Central, pentru a invita toți cetățenii să reconstituim drumul spre libertate și democrație. Așadar, duminică, vă invităm să fim în această acțiune în memoria eroilor, care acum 30 de ani s-au jertfit pentru țară”, a declarat Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne.

