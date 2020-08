Fostul lider al UDMR, Marko Bela: Transilvania nu poate să revină Ungariei, deoarece românii sunt în majoritate de mult. Eu nu am fost dispus să subordonez UDMR nici măcar lui Viktor Orban

Fostul președinte al UDMR, Marko Bela, a declarat, într-un interviu pentru www.24.hu, citat de G4 Media, că, deși în anii comunismului considera că situația Transilvaniei nu era soluționată și că ”mai devreme sau mai târziu, această problemă trebuie rezolvată”, acum crede că ”Transilvania nu poate să revină Ungariei, deoarece românii sunt în majoritate de mult”. De asemenea, fostul lider al formațiunii maghiare este de părere că UDMR trebuie să-și păstreze independența față de partidele din țara vecină, contând totuși pe sprijinul Guvernului de la Budapesta. În același timp, Marko Bela susține că nu a fost dispus să subordoneze UDMR ”nici măcar lui Orbán Viktor”.

Marko Bela: Transilvania nu poate să revină Ungariei, deoarece românii sunt în majoritate de mult

Întrebat cum vedea viitorul Transilvaniei în perioada comunismului, Marko Bela a răspuns: ”Am crezut că situația Transilvaniei nu este soluționată, am considerat că mai devreme sau mai târziu, această problemă trebuie rezolvată. Întotdeauna am crezut că lucrurile nu pot să rămână așa, că represiunea etnică poate fi înlăturată, și poate fi creat un model echitabil de conviețuire româno-maghiară. Ca și copil, noi, în Secuime, unde abia am întâlnit români, și desigur nu prea cunoșteam nici istoria, am sperat că odată Transilvania va reveni din nou Ungariei”.

Acum însă, fostul lider UDMR este de părere că ”Transilvania nu poate să revină Ungariei, deoarece românii sunt în majoritate de mult, iar astăzi aici locuiesc douăzeci și ceva la sută maghiari și șaptezeci și ceva la sută români. Situația este complicată și de faptul că cei douăzeci și ceva la sută nu au o distribuție omogenă, deoarece în estul Transilvaniei, în partea mai îndepărtată de granița ungară, în cele două județe din Secuime se concentrează populația maghiară, acolo suntem prezenți în procent de șaptezeci – optzeci la sută, în altă parte suntem minoritari sau chiar o diasporă.

Toate acestea, în sine, fac inutilă această amărăciune continuă despre apartenența Transilvaniei. Desigur, este un alt subiect faptul că ceea ce este acum, este rău, iar pentru Transilvania ar trebui creat un statut administrativ specific. Pentru acest statut ar trebui să se lupte”.

Marko Bela: Eu nu am fost dispus să subordonez UDMR nici măcar lui Orbán Viktor

În ceea ce privește raportarea UDMR la partidele din Ungaria, Marko Bela consideră că formațiunea pe care a condus-o nu trebuie să se lege de niciun partid din Ungaria, ”dar concomitent, da, trebuie să contăm pe sprijinul guvernului Ungariei, indiferent de ce partid este la putere”.

Cât despre practica UDMR de a se alia cu un partid mare din România pentru a obține rolul de formațiune care înclină balanța în momente politice importante, Marko Bela precizează că ”în mod natural trebuie să fim prezenți în politica internă română. Putem noi să fim sprijiniți de Ungaria, mai mult, chiar și de întreaga putere din Vest, dar dacă nu suntem prezenți substanțial în București, atunci putem obține doar concesii de principiu”.A MURIT TRAIAN BĂLĂNESCU! VESTEA TRISTĂ A ZILEI, ÎN ROMÂNIA!

Totodată, fostul lider al formațiunii maghiare spune că nu este greșită afirmația potrivit căreia principala linie de fractură în politica maghiarilor din afara granițelor este raportarea la Viktor Orban, însă precizează că el nu a fost dispus că subordoneze UDMR premierului de la Budapesta.

”Linia de fractură este (...) să ne integrăm în politica bucureșteană sau să ne legăm căruța odată pentru totdeauna de un partid din Ungaria. Eu am ales prima soluție, adică acea a unei politici independente a UDMR. Pentru că oricât aparținem unei națiuni, acesta este un alt stat, altă viață politică, iar eu nu am fost dispus să subordonez UDMR nici măcar lui Orbán Viktor, ci exclusiv numai voinței alegătorilor noștri”, a mai declarat Marko Bela.