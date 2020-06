UPDATE, 11 iunie, 16.15 // Fostul ministru Teodor Meleșcanu a ieșit, joi, din sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Senatorul susținea că ancheta procurorilor vizează fapte din 2017, din perioada când era titularul portofoliului din Externe în guvernarea PSD.



„Martor într-o anchetă, despre care nu pot să vă spun nimic, pentru că este o anchetă în curs”, a fost prima reacție a demnitarului.

Întrebat dacă are legătură cu vechea anchetă legată de CEDO, Teodor Meleșcanu a răspuns: „Nu, nu, nu”.

Întrebat ce fapte vizează actuala speță și când s-ar fi petrecut acestea, el a afirmat: „În 2017”.

Senatorul a negat că ar fi vorba despre „relații de partid” în investigația declanșată de procurorii anticorupție.

