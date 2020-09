Fostul ministrul al Afacerilor Interne, Gabriel Oprea, mesaj de Ziua Pompierilor: „Sunt eroi ai zilelor noastre” (FOTO)

Fostul ministrul al Afacerilor Interne, Gabriel Oprea a postat pe contul personal de Facebook un mesaj cu ocazia Zilei Pompierilor. Acesta a amintit în postarea sa faptul că ziua de 13 septembrie este o sărbatoare a onoarei, a mândriei și a tradiției instituționale.

Mai mult decât atât, fostul senator a menționat și faptul că astăzi este sărbătorit triumful vieții și recunoștinței pe care oamenii le-o poartă. În același mesaj, fostul ministru a amintit și de măsurile luate în mandatul său, pentru angajații din domeniul Siguranța Națională.

„Pompierii sunt eroi ai zilelor noastre. Astazi, de ziua lor, le urez sa fie sanatosi si le multumesc pentru daruirea si implicarea lor.

Pentru pompierii militari, 13 septembrie este o sărbatoare a onoarei, a mandriei și a tradiției institutionale. Pentru noi toti, este o sărbătoare a triumfului vieții, a recunoștinței pe care le-o purtăm.

Respect eforturile pe care le fac în fiecare zi pentru salvarea de vieți si cred cu tarie ca statul trebuie să rasplateasca aceste eforturi pe măsură.

Prin misiunile complexe pe care pompierii le desfășoara în sprijinul comunităților, ei reprezinta una dintre structurile de bază ale situațiilor de urgenta.

In mandatul meu de vicepremier pentru securitate nationala si ministru de interne, am susținut prin masuri concrete un sistem de salarizare și de pensii decente pentru militari, pompieri, polițiști și ceilalți angajați în domeniul Siguranța Naționala. De asemenea, in plan logistic, au fost alocate sume importante pentru dotarea cu autospeciale pentru situații de urgență, utilaje de mare capacitate și alte mijloace tehnice de intervenție achiziționate prin programe europene.

Astazi, la ceas de sarbatoare pentru pompieri, le spun La multi ani! si ii asigur ca Uniunea Militarilor si Politistilor “Mihai Viteazul” le este si le va fi mereu alaturi”, a scris fostul vicepremier Gabriel Oprea, pe contul de Facebook.

