Fostul USR-ist Cornel Zainea, despre demagogia pe subiectul pensiilor speciale: Aleșii USR își dau demisia azi cu data de 18 decembrie. E ca și cum ar amenința că se vor sinucide cu o zi înainte de deces

Fostul deputat Cornel Zianea, care a demisionat din USR la începutul lunii octombrie, îi critică pe foștii săi colegi după anunțul conform căruia aceștia ar urma să demizioneze din Parlament cu o zi înainte de expirarea mandatului pentru a nu beneficia astfel de pensii speciale. Într-o postare pe Facebook, Zainea spune că a aflat că, de fapt, USR-iștii ”își dau demisia azi cu data de 18 decembrie”, ceea ce este exact ca și cum ”ar amenința că se vor sinucide cu o zi înainte de deces”. Totodată, fostul membru al partidului condus de Dan Barna explică faptul că pentru ca o demisie a unui ales să fie validă, este nevoie ca Parlamentul să adopte o hotărâre de încetare a mandatului. Astfel, un simplu anunț al demisiei în spațiul public este o păcăleală pentru cetățeni.

”M-am trezit dimineață cu Facebook-ul asaltat de anunțul că parlamentarii USR vor demisiona azi în bloc. La început m-am bucurat! E firesc să renunțe la pensiile speciale. Apoi m-am îngrijorat. Dacă demisionează azi, vor fi înlocuiți de alți oameni de pe liste și o să fie un pic de haos organizatoric în Parlament. Apoi am mai citit și m-am enervat. De fapt își dau demisia azi cu data de 18 decembrie.

Am fost 4 ani în Parlament și știu la fel de bine ca foștii mei colegi cât de frustrant era că legea noastră de abrogare a pensiilor speciale a parlamentarilor nu intra niciodată pe ordinea de zi. Dar nu aceasta e soluția, o demisie în viitor. Asta e ca și cum ar amenința că se vor sinucide cu o zi înainte de deces.

Pentru a fi publicată în Monitorul Oficial o vacantare de post, Parlamentul trebuie să dea o hotărâre de încetare a mandatului”, scrie Cornel Zainea în postarea sa, publicată su numele ” Concurs de demagogie pe subiectul pensiilor speciale”.

Primul care a anunțat că vrea să demisioneze înainte de terminarea mandatului de parlamentar pentru că nu vrea să primească pensie specială este șeful PSD, Marcel Ciolacu, care susține că a făcut același lucru și în 2016.

Potrivit lui Zainea, nu ar exista însă nicio hotărâre a Camerei Deputaților cu privire la demisia lui Ciolacu înainte de încheierea mandatului de parlamentar din legislatura trecută.

”Din acest carusel al declarațiilor iresponsabile nu putea lipsi Marcel Ciolacu. El spune că a demisionat din Parlament în 19 decembrie 2016, să nu aibă mandat complet. Am verificat, nu există nicio hotărâre a Camerei Deputaților care să ia act de încetarea mandatului dânsului. Ceea ce înseamnă că ne păcălește pe toți de la tribuna funcției de președinte PSD și președinte al Camerei Deputaților. La fel de teatral demisionase și Liviu Dragnea, doar în fața camerelor, în 2016.

Poate însemna, în vreo lege din lume, că dacă anunți pe Facebook că îți dai demisia acest lucru se și întâmplă? Dacă lucrurile stau așa și e nevoie de hotărâri oficiale, ce face de fapt USR PLUS? Avem de-a face cu un gest politic onorabil și asumat sau cu o mascaradă politică?

Eu am demisionat din Parlament să nu am pensie specială. Legal, confirmat. Dacă useriștii anunță că își dau demisia azi, să o facă cu data de azi, altfel e doar un simulacru de demisie. Românii s-au săturat de declarații politice goale de conținut și e o dovadă de iresponsabilitate să te joci cu astfel de lucruri”, a mai scris Cornel Zainea pe Facebook.LOVITURĂ pentru Pro TV! Încă o vedetă are COVID-19

Pensiile speciale nu se pot elimina decât prin abrogarea prevederii legale din Statutul senatorilor și deputaților. Concret, pentru eliminarea pensiilor speciale, este nevoie de abrogarea articolului 49 din Legea 96/2006. Cu alte cuvinte, cu demisia sau fără demisia din Parlament, pensiile speciale rămân în legislație.

