Fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu, implicat într-un conflict cu un vecin: Poliţia a deschis dosar penal (VIDEO)

Poliţia a intervenit sâmbătă seară la domiciliul fostului vicepremier Gelu Voican Voiculescu după ce a fost sesizată privind un conflict între vecini. Mai exact, vecinul fostului revoluţionar ar fi intrat peste acesta deranjat că ar fi fost gălăgie.

Gelu Voican Voiculescu a negat că ar fi avut loc vreo altercaţie şi a precizat că fiul său a fost cel care a contactat poliţia pentru ca situaţia să nu degenereze.

"Este un incident derizoriu care se întâmplă între locatarii dintr-un bloc, uneori prea nervoşi. Nu am fost lovit, a fost o discuţie mai tensionată.

Fiul meu i-a închis uşa si nu i-a mai dat posibilitatea să continue controversa cu mine, care putea să escaladeze. A venit poliţia, fiind chemată de fiul meu, ca să pună lucrurile la punct. Nu trebuie să ne facem dreptate singuri. Nu am depus plângere", a declarat Voican Voiculescu pentru Digi24.

Conform surselor judiciare citate de B1TV, poliţia a deschis un dosar penal privind incidentul ce a avut loc sâmbătă seară.

