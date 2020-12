Francisc Tobă, asociat cu reprimarea sângeroasă a Revoluției, a fost exclus de pe lista parlamentarilor AUR. George Simion: Ținem să fim dincolo de orice suspiciune rezonabilă

Conducerea Alianței pentru Unirea Românilor a decis invalidarea alegerii lui Francisc Tobă pentru Parlament. El a fost pe primul loc pe listele AUR la Braşov, la Camera Deputaților, deși numele său este asociat cu reprimarea manifestanților sibieni din Decembrie 1989.

George Simion, colider al AUR, a declarat că au luat această decizie după ce au făcut propriile investigații, urmare a informațiilor apărute în presă: „Multe dintre acele orori s-au adeverit. Am procedat în consecință”.

Nicolae Roman, suspectat și el în legătură cu reprimarea sângeroasă a Revoluției, pare a fi susținut în continuare pentru a ajunge în Parlamentul României. Miercuri, într-o intervenție pentru B1 TV, Simion a susținut că a analizat personal situația și a ajuns la concluzia că „e acuzat pe nedrept. A pactizat cu revoluționarii”.

AUR a invalidat mandatul lui Francisc Tobă în Parlamentul României

Conducerea Alianței pentru Unirea Românilor a decis invalidarea alegerii lui Francisc Tobă în Parlamentul României. Potrivit stiripesurse.ro, locul său va fi ocupat de Raluca Borta, a doua de pe lista AUR în circumscripția Brașov.

Informația a fost confirmată de George Simion, copreședinte AUR, pentru sursa citată: „Vă confirm! Am luat în serios avertizările din zona presei, am făcut și noi propriile investigații cu privire la domnul Tobă, iar multe dintre acele orori s-au adeverit. Am procedat în consecință. Este decizia Biroului National de Conducere, in întregimea lui. Ținem foarte mult ca AUR să fie dincolo de orice suspiciune rezonabilă”.

Francisc Tobă apare în dosarul legat de represiunea care a avut loc în Sibiu, în 1989, speță cu peste 700 de victime.

În 15 septembre 1999, el a fost trimis în judecată pentru reprimarea manifestanților sibieni și pentru uciderea sau rănirea unor ofițeri ai Ministerului de Interne și ai Securității. Tobă urma să fie judecat pentru tentativă la omor deosebit de grav și complicitate la tratamente neomenoase. Dosarul, însă, a fost clasat de procurori în 2010.Polițiștii din București au observat o măicuță care se comporta ciudat în curtea unei biserici și au interceptat-o la ieșire. Nu le-a venit să creadă când au văzut cine era de fapt

Nicolae Roman, în Palamentul României pe listele AUR

Nicolae Roman, asociat și el cu reprimarea sângeroasă a Revoluției din decembrie 1989, pare a avea în continuare susținerea AUR pentru a ajunge în Camera Deputaților.

Roman apare într-un document ca făcând parte din UM 01185 Regimentul Mecanizat. Potrivit documentului, realizat de Centrul Național de Documentare, Cercetare și Informare despre Revoluția din 1989 Timișoara, acest regiment a acționat chiar la începutul manifestațiilor din Timișoara, în noaptea de 16 spre 17 decembrie.

Într-o intervenție pentru B1 TV, George Simion a spus că a analizat personal situația lui Roman și a ajuns la concluzia că „e acuzat pe nedrept. A pactizat cu revoluționarii”.

De altfel, Simion a ținut să precizeze că Tobă și Roman au candidat pe listele AUR, dar sunt membri ai altei formațiuni - Partidul Neamul Românesc.

Partidele politice mai pot face schimbări în configurația viitorilor parlamentari până luni, când are loc depunerea jurământului.