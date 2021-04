Fuziunea USR PLUS, undă verde în Instanță. Cum a încercat tabăra Cioloș să îngroașe rândurile pe ultima sută de metri pentru următoarele alegeri interne, folosind "metoda autobuzul": "Mai mulți suntem mai puternici"

Curtea de Apel București a dat vineri undă verde fuziunii dintre USR și PLUS, proces care a fost blocat mai multe luni în instanță de către o persoană care nu este membru de partid. Practic, USR PLUS devine oficial un sigur partid, urmând să organizeze un nou congres care să decidă statutul și conducerea noii formațiuni politice. Totul va începe însă cu organizarea alegerilor în fiecare filială.

Decizia poate fi privită și ca începutul competiției interne între cele două tabere organizate în jurul lui Dacian Cioloș și Dan Barna, având în vedere că abia de acum încolo partidul va putea să organizeze alegeri în filiale, urmând ca în vară să se desfășoare mult așteptatul congres pentru desemnarea conducerii unice a formațiunii.

Potrivit surselor B1.RO, în interiorul PLUS, o parte din membri nu au văzut de la început cu ochi buni procesul de fuziune. Având în vedere că, potrivit protocolului votat vara trecută, alegerile interne pentru desemnarea conducerii se vor desfășura prin referendum organizat în rândul membrilor, factorul cantitativ va avea întâietate. De asemenea, cei care au fost până acum membrii PLUS sau USR vor deveni automat membrii noii formațiuni rezultate prin fuziune.

În aceste condiții, ecuația e simplă: tabăra care va avea dinainte mai mulți membri în rândurile sale va avea câștig de cauză. Așa se face că, în ultima zi înainte ca Instanța să dea undă verde fuziunii, cei de la PLUS au încercat să îngroașe rândurile, folosind o metodă pe care au criticat-o adesea la PSD sau PNL. Pe ultima sută de metri au făcut apel la membrii PLUS să convingă rude, prieteni sau cunoscuți să se înscrie în partid, proces cunoscut în politica românească, în preajma alegerilor interne din partide drept „metoda autobuzul”.

"Metoda autobuzul" funcționează așa: se aduce în partid un grup de oameni siguri, cu ajutorul cărora se controlează votul prin faptul că toți urmează să voteze urmând orbește o listă primită – un grup electoral organizat, am putea spune.

El este format în principiu de membri ai familiei, rude, angajați, vecini de bloc, prieteni vechi fără un interes politic, dar dispuși să dea o mână de ajutor în numele camaraderie.

Curtea de Apel București a respins, vineri, printr-o sentință definitivă, cerile de intervenție și contestațiile la adresa fuziunii USR PLUS, astfel decizia congresului celor două partide din 15 august 2020 va putea fi înregistrată la Tribunal.

Inițial fuziunea USR PLUS a fost recunoscută înca din toamna trecută. Totuși, un terț care nu este membru de partid a cerut să intervină în proces. Cererea i-a fost respinsă, fapt ce i-a dat drept să facă apel. Ceea ce a și făcut.

La primul termen de judecată în apel (19 martie), soluția a fost amânarea deciziei. În acest apel nu s-a discutat dacă e sau nu corectă fuziunea, ci dacă avea sau nu drept acel terț să intervină în proces. Acum ca apelul reclamantului a fost respins, fuziunea a fost recunoscută oficial.

„Voința membrilor celor două partide devine realitate: suntem, de astăzi, un singur partid. Acesta este singurul proiect politic reformist care s-a construit în ultimii ani în România la care am pus umărul, în ciuda celor care ne-au tot pus piedici la fiecare pas. Este un proiect politic de viitor care are deja în istoric patru campanii electorale duse împreună, cu rezultate bune, un proiect politic în care lucrăm ca o singură echipă de mai bine de doi ani”, se arată într-un comunicat de presă, transmis de USR PLUS.