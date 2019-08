Gabriel Leş a declarat, miercuri seară, că Ministerul Apărării Naţionale (MApN) ar trebui să preia doar partea de comunicaţii speciale a STS, nu şi Serviciul unic pentru situaţii de urgenţă 112.



"A fost o propunere şi cred că este o discuţie pe care trebuie să o avem. (...) Ceea ce pot să vă spun, din punctul meu de vedere, că 112 probabil nu ar trebui să treacă la Ministerul Apărării, ci doar partea care ţine de comunicaţii speciale", a afirmat Leş la Antena 3.

Ministrul Apărării a menţionat că discuţiile pe tema preluării STS de către MApN au apărut la propunerea sa, după evenimentele de la Caracal.

"A fost o propunere pe care am făcut-o la momentul la care am auzit de această tragedie, pentru că nu poţi să fii părinte şi să te uiţi la o asemenea ştire şi să nu empatizezi cu familia prin ceea trece şi, din păcate, vedem cu zi ce trece că lucrurile sunt mai grave şi mai complicate decât le-am crezut la început. Mă gândeam că STS a plecat de la Ministerul Apărării, de la Armata României, şi ceea ce s-a întâmplat în aceste zile ne-am dat seama foarte clar cu toţii că există grave lucruri care s-au dovedit din păcate vis-a-vis de funcţionarea unor instituţii ale statului, fie că vorbim de STS, care după foarte multe investiţii, pentru că am aflat şi eu din presă. Astăzi, când omul cu pizza te găseşte acasă, cel cu taximetrul te găseşte la o marjă de câţiva metri, noi nu reuşim să găsim o fetiţă care sună minute în şir", a adăugat Leş.