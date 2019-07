Ministrul Apărării, despre achiziția de corvete: Pentru forțele navale nu s-au mai făcut astfel de investiții de 30 de ani. Sper ca în două - trei luni să avem un contract (VIDEO)

Gabriel Leș estimează că în două - trei luni va fi semnat contractul privind achiziționarea celor patru corvete. Termenele anunțate prin caietul de sarcini sunt: 3 ani pentru prima corvetă și maxim 7 pentru toată capabilitatea, a declarat Ministrul Apărării, pentru B1 TV.

Licitația pentru aceste corvete a fost câștigată de asocierea dintre compania franceză Naval Group și Șantierul Naval Constanța, dar încă nu s-au scurs cele zece zile în care competitorii mai pot depune contestații.

