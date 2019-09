Gabriel Leș (MApN): Este o chestiune de minute până când vom informa familia militarului ucis / Ce spune demnitarul despre compensații financiare pentru rudele lui (VIDEO)

Gabriel Leș, ministrul Apărării Naționale, a precizat, în direct pe B1TV, că „este o chestiune deja de minute” până ca familia militarului român să fie informată cu privire la decesul acestuia, survenit în urma exploziei de joi din Kabul, urmând ca apoi să identitatea sa să fie făcută publică.



„E o chestiune deja de minute, pentru că procedura prevede să ne conformăm unui anumit tip de procedură, totuși, și la momentul la care o să avem informația că familia a fost anunțată, atunci (n.r. - le vom face publice)”, a afirmat Gabriel Leș, în emisiunea Talk B1 moderată de Laurențiu Botin.



Întrebat dacă familia militarului va primi compensații financiare în urma decesului, Gabriel Leș a răspuns: „Bineînțeles că există prevederi legale foarte clare în acest sens, dar repet nu pot să acopere tragedia pierderii unui părinte, copil șamd”.



În acest context, ministrrul Apărării Naționale a oferit o serie de detalii cu privire la tragedia din Kabul.



„Așa cum ați amintit, un militar român și-a pierdut viața astăzi, în jurul orei 11:40. Era în timpul exercitării unei misiuni de patrulare, în zona Green Zone din Kabul. Ceea ce vreau să precizez, totuși, este că informațiile suplimentare referitoare la identitatea militarului vor fi difuzate doar după anunțarea familiei acestuia, conform procedurilor în vigoare”, a adăugat Leș.



Întrebat dacă postul din zonă era păzit de Armata României, demnitarul a răspuns: „Nu, misiunea era de patrulare în acea zonă, așa cum am amintit. Din păcate, din informațiile pe care le dețin în acest moment, neconfirmate oficial, sunt peste 10 morți și peste 40 de răniți. Nu toți sunt militari. Vom vedea exact ce se va confirma vizavi de naționalitatea celor decedați”.



Ministrul Gabriel Leș a mai menționat că, până la acest moment, 27 de militari români și-au pierdut viața în Afganistan, dar a mărturisit că nu știe exact numărul lor.



„N-aș vrea să mă înșel, dar ca să vă dau un număr, cred că sunt 27 în Afganistan, respectiv 31 care au plătit prețul suprem în teatrele de operații”, a mai declarat Gabriel Leș.

