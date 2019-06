Gabriel Leș (MApN): România acordă atenție direcției Rusiei în ceea ce privește adaptarea strategiei de securitate și a doctrinei sale militare. E nevoie de o strategie pe termen lung pentru Marea Neagră

România acordă atenție direcției Rusiei în ceea ce privește adaptarea strategiei de securitate și a doctrinei sale militare ce vizează un prag inferior pentru declanșarea unei acțiuni militare și lansarea unor lovituri preventive, a afirmat Gabriel Leș, ministrul Apărării Naționale, la Black Sea and Balcans Security Forum.



El a adăugat că NATO trebuie să se concentreze pe acest aspect. Declarațiile au fost făcute, așadar, la Mamaia, acolo unde se desfășoară, vineri, conferința internațională Black Sea and Balkans Security Forum.



În alocuţiunea sa, ministrul Leş a prezentat o evaluare a situaţiei de securitate din zona Mării Negre, apreciind că evoluţia acesteia poate fi îngrijorătoare în condiţiile în care Rusia are interese strategice în acest spaţiu geografic, încercând să-şi asigure dominaţia militară şi să limiteze postura regională a NATO, arată comunicatul transmis de MApN.



Gabriel Leș consideră că este necesară o strategie pe termen lung pentru zona Mării Negre, care să aibă ca principale obiective monitorizarea permanentă a acţiunilor Rusiei în regiune, consolidarea capacității de rezilienţă internă a partenerilor faţă de presiunile din partea acestei ţări, dar şi consolidarea posturii de descurajare şi apărare a NATO în zonă.



„Abordarea aliaţilor pentru regiunea Mării Negre, susţinută la Washington în luna aprilie a acestui an, reprezintă un pas important în această direcţie”, a spus ministrul.



O altă temă abordată în cadrul conferinței a fost cea a situației de securitate din Balcanii de Vest. În acest context, Leș a apreciat că o nouă criză în regiune ar avea grave repercusiuni asupra securităţii şi stabilităţii europene.



„Angajamentul de stabilizarea a Balcanilor de Vest şi integrarea lor în comunitatea euro-atlantică rămân un punct central pentru strategia noastră asupra regiunii, iar securitatea şi stabilitatea în zonă sunt de o importanţă strategică deosebită pentru România/.../ De asemenea, angajamentul operaţional actual al Uniunii Europene trebuie să fie menţinut, întrucât acesta a adus rezultate substanţiale şi continuă să fie foarte important pentru stabilitatea şi securitatea regiunii”, a explicat demnitarul.



În concluzie, ministrul Apărării Naționale a declarat că, în opinia sa, ste necesar ca Uniunea Europeană „să transmită un mesaj clar şi unitar despre suportul oferit pentru perspectiva europeană a ţărilor din zonă, bazându-se pe propriile merite, oferindu-le astfel motivaţia de a continua reformele interne şi de a asigura respectarea valorilor democratice şi a drepturilor omului”.