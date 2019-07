Ministrul Apărării, întrebat dacă unii foști militari se vor trezi cu pensiile tăiate: E un mod de a spune. Să nu uităm că Guvernul a mărit pensiile și salariile (VIDEO)

Ministrul Finanțelor a anunțat zilele acestea că vrea să aplice o ”taxă de solidaritate” pentru toate pensiile ce trec de un anumit nivel. Eugen Teodorovici a avansat un plafon de 10.000 de lei, dar a precizat că nu e sigur și o decizie în acest sens urmează să fie luată.

Ministrul Apărării a declarat, pentru B1 TV, că există 1669 de beneficiari de pensii militare de stat mai mari de 10.000 de lei. Întrebat dacă aceștia se vor vedea cu pensiile tăiate, Gabriel Leș a răspuns: ”e un mod de a spune”. Leș a ținut să precizeze că oamenii nu ar trebui să uite că Guvernul PSD le-a mărit salariile și pensiile încă din 2017.

”E un proiect care se discută la Ministerul Finanțelor. Spun de la bun început că se face o greșeală între pensiile speciale și pensiile militare de stat. Spun clar că pensiile militarilor nu sunt pensii speciale. Pe de altă parte, ministrul Finanțelor s-a referit la impozitarea tuturor pensiilor. Am avut azi o discuție pe zona de industrie de apărare și am vorbit și pe această temă. Dânsul doar a avansat plafonul de 10.000 de lei. Impactul în cadrul pensiilor militare de stat e destul de scăzut. Sunt undeva la 1669 de beneficiari, la acest moment, de pensii de peste 10.000 de lei, adică aproximativ 2%”, a declarat Gabriel Leș, pentru B1 TV.

Întrebat dacă aceștia 1669 se vor vedea practic cu pensiile tăiate, ministrul a răspuns: ”e un mod de a spune. Ideea e că să nu uităm măsurile pe care guvernul le-a luat începând din 2017, măriri de salarii, pensii. Sunt aceste pensii care, totuși, depășesc o anumită limită. Sunt lucruri care acum se discută și vom vedea forma finală”.

