Gabriel Leș, despre întârzierile la livrarea transportoarelor Pirahna 5: „Suntem în imposibilitatea de a continua contractul” (VIDEO)

Ministerul Apărării Naționale a trimis producătorului General Dynamics o factură de aproximativ 8 milioane de euro. Banii reprezintă penalitățile pentru că Armata nu a primit nici acum primele 36 de transportoare Piranha 5, deși acestea trebuiau livrate din februarie. „Suntem în imposibilitatea de a continua contractul în condițiile astea”, a declarat, pentru B1 TV, Gabriel Leș. Ministrul Apărării a ținut totuși să sublinieze că dorința sa este ca acest contract să continue deoarece România are nevoie de transportoare.

