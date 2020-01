MUTU VORBEȘTE! Edilul Sectorului 6, declarații după ce l-a dojenit pe Inspectorul General al Municipiului București / Și o explicație aiuritoare despre ”invazia” de băncuțe din parcurile sectorului (VIDEO)

Primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu, a cerut socoteală inspectorului școlar al Capitalei cu privire la numirea inspectorului pentru zona de învățământ primar. În ședința de Consiliu, edilul a susținut că persoana numită în funcție nu are competențele necesare pentru acest post și i-a cerut inspectorului ca, în alte situații de acest fel, să se consulte cu cadrele didactice din Sector sau cu... reprezentanții Primăriei. (Detalii AICI)

Într-o intervenție telefonică pentru B1 TV, la emisiunea „Bună, România!”, moderată de jurnaliștii Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, primarul Gabriel Mutu a susținut că a făcut o simplă recomandare și a negat categoric că afirmațiile sale ar fi sunat mai mult a amenințare. Totodată, el a negat că ar fi avut o problemă cu numirea noului inspector pentru că acesta este de la PNL.

„Nu a fost nicio ceartă cu absolut nimeni, a fost o rugăminte pe care am transmis-o după ședința de Consiliu Local pe care am avut-o ieri, în cadrul ședinței de interpelări și cu toți consilierii locali. Am făcut-o direct, prin transmisiune live pe Facebook, și l-am rugat pe domnul Inspector General al Municipiului București ca atunci când face astfel de numiri, înainte de toate, ar fi bine să se consulte cu corpul profesoral, pentru că în Sectorul 6 avem foarte mulți profesori de calitate și care nu sunt ascultați, nu sunt băgați în seamă când avem astfel de situații. Dânsul propune o doamnă profesoară care nu are nicio legătură cu învățământul primar. Asta a fost intervenția pe care am avut-o și solicitarea pe care am făcut-o. Din păcate, cred că dumneavoastră ați fost într-o eroare. Noi nu putem numi politic inspectorii generali sau pe cei școlari, că nu noi avem frâiele Inspectoratului General în acest moment. Știți că nu primarul Sectorului 6 poate să facă o asemenea numire, a fost o recomandare pe care am făcut-o”, a declarat Gabriel Mutu, pentru B1 TV.

Întrebat de Răzvan Zamfir de ce inspectorul școlar al Capitalei s-ar consulta cu primarul de sector pentru o numire, Gabriel Mutu a răspuns: „Pentru că noi gestionăm toată problematica școlilor din Sectorul 6”.

Răzvan Zamfir: Nu gestionați dvs, domnule primar! Dumneavoastră aveți grijă de clădiri.

Gabriel Mutu: E adevărat, dar nu știți un lucru: când au o problemă, oamenii nu se duc la inspector, vin la primărie. Eu am spus așa: nu e musai să stai de vorbă cu primăria sau cu primarul, cel mai bine e să faci lucrul ăsta cu corpul profesional. Când pui un inspector școlar pe învățământul primar care nu are niciun fel de legătură cu învățământul primar, atunci e o problemă.

Răzvan Zamfir: V-aderanjat culoarea politică a inspectorului general?

Gabriel Mutu: Păi, nu știu... Ce culoare politică are?

Răzvan Zamfir: Înțeleg că e liberal...

Gabriel Mutu: Eu nu știu ce culoare politică are. Eu nu am pronunțat asta. Am spus că atunci când face o astfel de numire, să se consulte cu corpul profesional. Credeți că inspectorul pentru învățământul preșcolar, la grădinițe, e în regulă să vină un inspector care nu are legătură cu grădinițele, care nu cunoaște problematica?

Răzvan Zamfir: Dar legea permite?

Gabriel Mutu: Nu știu ce permite legea.

Răzvan Zamfir: Pe mine mă interesează doar ce permite legea, că altfel pare o imixtiune. E ca și cum v-am da noi niște sfaturi să nu mai puneți foarte multe băncuțe într-un singur parc. Dvs puneți câte băncuțe vreți, vă dați seama :)

Gabriel Mutu: Nu, nu pot să fac ce vreau! Fac ce-mi permite legea

Răzvan Zamfir: Dacă e vorba de băncuțe, puteți să faceți chiar ce vreți, că avem un exemplu în acest sens ;)

Primarul Sectorului 6, explicație aiuritoare despre ”invazia” de băncuțe

Tot în cadrul emisiunii „Bună, România!”, edilul a fost întrebat și de ce există atât de multe băncuțe în parcurile din sector. Mutu a susținut că acest lucru se întâmplă pentru că așa au cerut oamenii și pentru că parcurile sunt foarte vizitate.

Gabriel Mutu: În majoritatea parcurilor, dacă nu în proporție de 100%, dotarea cu spații de odihnă și cu bănci se face la cererea celor care locuiesc în zonă

Răzvan Zamfir: Ne cereți nouă să vorbim într-un registru serios și dumneavostră începeți cu glumele? Sunt sute pe bănci pe un petec de parc!!

Gabriel Mutu insistă: Toate parcurile din Sectorul 6 - și toate sunt modernizate - sunt dotate în funcție de solicităile care au venit din partea cetățenilor și al numărului de oameni care accesează aceste parcuri.