Gabriel Oprea: 'Această zi este despre veteranii de război. Am fost mereu alături de acești oameni extraordinari și cred că statul român are datoria să le fie sprijin permanent'

Această zi este despre veteranii de război, amintește fostul ministru de Interne, Gabriel Oprea.Pentru al 13-lea an consecutiv, veteranii de război din România îşi sărbătoresc propria lor zi, marcată oficial printr-o Hotărâre de Guvern şi Legea nr. 303, ambele emise în 2007.

“Avem datoria sa cinstim memoria veteranilor de razboi care nu mai sunt printre noi si sa-i sarbatorim pe cei care, din fericire, sunt astazi aici. Pentru ca ei sunt eroii României, imaginea vie a participării tarii noastre la cel de-Al Doilea Război Mondial”, scrie Oprea pe Facebook.

Eroii care au luptat pe front pentru libertatea şi autonomia ţării, au ocazia ca an de an, pe 29 aprilie, să retrăiască, într-un fel, un moment istoric de la începutul secolului trecut, când Regele Carol I le recunoştea oficial calitatea de veterani celor care au luptat pentru independenţa României.

“Ca ministru al apararii si ca vicepremier, am fost mereu alaturi de acesti oameni extraordinari si cred ca statul roman are datoria sa le fie sprijin permanent.

Am ridicat, in memoria eroilor nostri, Monumentul Eroilor militari români căzuţi la datorie în teatrele de operații și pe teritoriul national si l-am donat Ministerului Apararii Nationale.

Iar pe cei care sunt astazi cu noi, i-am sprijinit prin toate mijloacele”, sus’ine Gabriel Oprea.

Veteranii de razboi sunt cei care au mers la lupta pentru apărarea ființei naționale și pentru eliberarea gliei strămoșești, indiferent de sacrificii, de pretul platit, chiar daca pretul a fost viata.

“Exemplul lor trebuie sa ne calauzeasca si astazi, cand traim aceste momente dificile, sa ne intareasca, sa ne dea forta si incredere ca totul va fi bine. Ceea ce traim in aceste vremuri este tot o lupta, sa invatam de la ei cum sa rezistam in fata oricaror greutati si sa intelegem valoarea sacrificiului pentru ca in anii ce vin sa ne putem bucura de libertate.

La multi ani, bravi veterani de razboi! Recunstinta noastra este vesnica! Dumnezeu sa va binecuvanteze!”, conchide Gabriel Oprea.