Gabriel Oprea: "Atât eu, cât și proiectul politic UNPR, ne-am ținut de cuvât, fie că am fost în Guvernul de dreapta, fie în Guvernele de stânga"

Într-un interviu publicat pe Facebook, Gabriel Oprea, canidat independent la alegerile parlamentare ce se vor desfășura pe data de 6 decembrie, a declarat că atât el, cât și UNPR l-au susținut total pe Victor Ponta când a fost premier al României. Gabriel Oprea a declarat că în general UNPR a fost un partener loial de guvernare:

“Anul 2015 a fost complicat. Era anul după alegerile prezidențiale, în care Ponta pierduse alegerile. L-am susținut. Era, de fapt, o guvernare PSD-UNPR, eram vicepremier pentru securitate națională. L-am susținut total, pe bună dreptate pe Victor Ponta. La un moment dat Victor Ponta și-a dat demisia din funcția de președinte al partidului. Era cea mai importantă funcție pe care el o avea, unde fusese ales. El avea o guvernare bună și foarte bună.

Atât eu, cât și proiectul politic UNPR, s-a ținut de cuvât, fie că am fost în Guvernul de dreapta cu prim-ministrul Boc și Ungureanu, fie în Guvernele de stânga, Guvernele Ponta, am fost serioși și ne-am ținut de cuvânt. Am pus interesul național al României pe primul loc. Credem în continuare în România. Nu mi-am motivat demisia”, a precizat Gabriel Oprea.

Acesta a vorbit și despre plecarea sa de la conducerea UNPR, sugerând că a refuzat să negocieze cu alte partide politice după ce Victor Ponta și-a dat demisia de la conducerea PSD:

“Am avut și eu probleme în partid. Au venit colegii și mi-au zis: dacă nu te-a informat, hai să îl lăsăm și noi în offside pe Ponta, hai, să discutăm cu PNL, atunci. Nu am făcut acest lucru. Eu l-aș fi sfătuit pe Ponta să nu demisioneze. Putea să demisioneze din funcția de prim-ministru, dacă erau presiuni și au fost presiuni, dar nu din funcția cea mai importantă, funcția de președinte de partid. E prima oară din istoria țării, ca un președinte de partid, cel mai important partid din țară să demisioneze pe Facebook

A fost primul prim-ministru în funcție chemat la DNA. Dar a avut lângă el un partener serios, mă refer aici la UNPR și pe mine ca vicepremier. I-am stat alături, nu i-am vrut loccul, ne-am văzutt de treabă. Ce însemna vicepremier pe securitate națională? Însemna conform legii că tot ce era al Ministerului Apărării Naționale, al Ministerului de Interne, SRI, SIE, SPP, în relația cu Guvernul treceau și le semnam și le contrasemnam și eu aceste ddocumnete.Fiind militar, știind ce înseamnă securitatea națională, am dat legi foarte bune. Legea 223 trecută, chiar eram premier în funcție, și multe alte drepturi corecte pentru militari și polițiști”, a mai precizat Gabriel Oprea.

Făcea curăţenie. Brusc, a găsit o trapă în podea, de care nu ştia. A coborât şi... a divorţat imediat!