Gabriel Oprea: Avem nevoie de un guvern de uniune națională / Militarii și polițiștii sunt și ei în prima linie de luptă cu epidemia. Pensiile lor nu sunt nici speciale, nici nesimțite (VIDEO)

Gabriel Oprea, președintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor “Mihai Viteazul” și candidat independent la Camera Deputaților, a declarat duminică, pentru B1 TV, că e nevoie de un guvern de uniune națională, căci toți trebuie să pună umărul la gestionarea epidemiei de coronavirus. Oprea a spus că, până acum, Guvernul PNL s-a descurcat, dar mereu e loc de și mai bine. El a mai susținut că vrea să ajungă în Parlamentul României „pentru siguranța națională” și a insistat că pensiile militarilor și ale polițiștilor nu sunt nici speciale, nici nesimțite, ci sunt pensii ocupaționale.

Fostul vicepremier a explicat duminică, pentru B1 TV, de ce crede că e nevoie de un guvern de uniune națională până când scăpăm de epidemie.

„Eu cred că, într-o perioadă de pandemie excepțională, trebuie un guvern de uniune națională, să tragă toți la căruță. Asta e părerea, la experiența mea

Pe mine m-a bucurat faptul - și am sfătuit, am intervenit, fiindcă toți trebuie, la greu să punem umărul - că acest Comitet Național pentru Situații Speciale de Urgență de a nivelul Guvernului, pe care l-am creat în 2014, a fost reactivat și a fost foate bine. Acest Comitet pune pe masă toate resursele umane și materiale ale statului român, pentru a face față în acest război ciudat.

Eu cred că toți trebuie să punem umărul în această situație excepțională după care să tragem linie și vedem cine a greșit sau nu. Dar acum trebuie să fim uniți și solidari”, a insistat generalul.

Oprea a mai afirmat că Guvernul Orban s-a descurcat până acum în gestionarea epidemiei, dar e loc de mai bine: „N-am spus că (guvernanții) s-au descurcat bine. Nici rău. Eu cred că deocamdat noi trebuie să facem tot în cooperarea și internațională pe care o avem, să gestionăm această situație excepțională. Totdeauna se poate face mult mai bine. Eu cred că s-au descurcat, se putea mai bine”.

Au descoperit un aeroport părăsit în urmă cu 50 de ani. Au controlat toată zona şi au rămas uluiţi de ce au mai găsit

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.