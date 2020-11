Gabriel Oprea, candidat la alegerile parlamentare: “Întotdeauna ne-am respectat cuvântul, am sprijinit guvernele din care am făcut parte și am sprijinit pe președintele României” (VIDEO)

PROMOVARE ELECTORALĂ // Fostul vicepremier Gabriel Oprea a anunțat că la alegerile parlamentare ce se vor desfășura pe data de 6 decembrie a luat decizia să candideze independent pentru un mandat de deputat în București, la cererea militarilor și polițiștilor din toată țara și mai ales din Capitală.

Gabriel Oprea se va afla pe poziția 39 de pe buletinul de vot.

Încă din perioada în care a fost vicepremier, Gabriel Oprea spune că s-a remarcat în spațiul public printr-un discurs care îndeamnă clasa politică să pună interesele statului român și pe cele ale cetățenilor pe primul plan:

“Întotdeauna, dar întotdeauna, ne-am respectat cuvântul, am sprijinit guvernele din care am făcut parte și am sprijinit întotdeauna pe președintele României, politica statuluiu român, ceea ce înseamnă justiție, apărare, pentru că, de fapt sprijinim România”, a ținut să precizeze Gabriel Oprea, despre perioada în care conducea UNPR.

Generalul Gabriel Oprea declară că este singurul lider politic care a încercat să elimine lupta dintre putere și opoziție, îndemnând la solidaritate și unitate națională: “România, stimați colegi, nu înseamnă nici dreapta, nici stânga. Înseamnă toți și fiecare, înseamnă tineri și bătrâni, înseamnă bărbați și femei, angajați și pensionari”. De asemenea, spune că s-a bătut pentru drepturile adolescenților, ale căror venituri se impozitează începând cu vârsta de 16 ani, s-a bătut pentru majorarea punctului de pensie, dar a rămas în istorie ca fiind primul politician care s-a gândit și la cei care stau cu pieptul la hotare pentru apărarea patriei.

“Sunt Gabriel Oprea și candidez independent pentru Camera Deputaților. Am fost întotdeauna un sprijin pentru militari și polițiști. Ei se află și acum în primele rânduri în lupta cu pandemia, alături de corpul medical. Din Comisia de Apărare din Parlament voi putea să vă sprijin în continuare, așa cum voi face pentru toți bucureștenii. Trebuie să fim uniți pentru a depăși cu bine această perioadă de criză. Sunt devotat românilor și voi lupta cu toate forțele pentru drepturile dumneavoastră, pentru liniștea familiilor dumneavoastră, pentru viitorul copiiilor noștri. Unii doar promit. Pentru mine cuvântul dat e sfânt. Tot ce am spus, am făcut. Vă cer încredere și vă rog să votați poziția 39, de pe ultima pagină a buletinului de vot! Mă țin de cuvânt! Demnitate pentru militari și polițiști, demnitate pentru bucureșteni, demnitate pentru toți românii, demnitate pentru România! Așa să ne ajute Dumnezeu!”, este mesajul pe care a dorit să îl transmită Gabriel Oprea.

Gabriel Oprea a făcut anunțul privind candidatura sa că independent pentru Camera Deputaților într-o conferință de presă organizată la sediul Uniunii Militarilor și Polițiștilor "Mihai Viteazul" din Capitală.