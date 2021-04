Gabriel Oprea, mesaj de Ziua NATO: Faptul că astăzi România este un partener credibil în plan internaţional se datorează în mare parte militarilor din cadrul MApN și jandarmilor din cadrul MAI

Președintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul”, Gabriel Oprea, a transmis un mesaj de Ziua NATO în care a menționat că „Faptul că astăzi România este un partener credibil în plan internaţional se datorează în mare parte militarilor din cadrul MApN și jandarmilor din cadrul MAI”.

Redăm mesajul integral a lui Gabriel Oprea:

“România, la mulți ani în NATO!

Sărbătorim împlinirea a 17 ani de când România a devenit stat membru cu drepturi depline al Alianței Nord-Atlantice.

Anul 2004 este unul dintre cei mai importanţi ani ai politicii externe româneşti, din 1989 și până astăzi. In aprilie 2004, la Bruxelles, avea loc momentul solemn de ridicare a drapelelor noilor state membre, cu prilejul reuniunii miniștrilor de externe ai NATO.

A fost ziua în care tricolorul românesc a fluturat pentru prima dată alături de drapele statelor membre cu drepturi depline ale Alianței.

Imi amintesc, cu mandrie, momentul in care Romania a fost invitata in NATO, eram ministrul administratiei in cel mai performant guvern de dupa ‘90, guvernul condus de Adrian Nastase. Ministru de externe era Mircea Geoana, cel care astazi este secretarul general adjunct al NATO, iar Vasile Puscas era negociatorul sef al Romaniei la UE. In acel mandat, Romania a fost invitata in NATO si a incheiat capitolele de aderare la Uniunea Europeana. Romania a alocat atunci cel mai mare buget pentru aparare, in conditiile in care angajamentul nostru era de 2,38.

Ca român, dar și ca fost viceprim-ministru pentru securitate naţională, ministru al afacerilor interne și ministru al apărării naționale, sunt deosebit de mândru atunci când militarii români sunt elogiați de oameni importanţi ai lumii pentru profesionalismul și dedicarea cu care își fac datoria în misiunile desfășurate sub drapelul NATO.

Faptul că astăzi România este un partener credibil în plan internaţional se datorează în mare parte militarilor din cadrul MApN și jandarmilor din cadrul MAI, pentru responsabilitatea cu care și-au îndeplinit fiecare misiune, pentru respectarea angajamentelor asumate de România în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Acești bravi români merită cu prisosință recunostinta si aprecierea noastra, pentru că au participat activ la construirea și consolidarea unui mediu internaţional sigur.A MURIT fondatorul PSD! Era infectat cu COVID-19!

Într-un moment atât de important pentru țara noastră, nu putem să nu ne amintim de eroii care și-au dat viața pentru ca lumea să fie un loc mai sigur, pentru ca pacea și libertatea să fie apărate cu orice preț. Ei au plătit cu sângele lor pentru liniștea și stabilitatea zilelor noastre și în fața memoriei lor se cuvine să ne înclinăm cu profundă recunoștință. Să nu-i uităm niciodată! Să le prețuim memoria și să-i păstrăm veșnic în sufletele noastre!

Din toată inima, urez tuturor militarilor mult succes în misiunile viitoare, iar pe cei care se află în misiuni departe de țară îi așteptăm să se întoarcă sănătoşi acasă! Aşa să ne ajute Dumnezeu!”