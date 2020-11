Gabriel Oprea, mesaj după incendiul de la Piatra-Neamț: „Este un moment dureros în care trebuie să fim solidari cu cei care trăiesc această mare suferință”

Fostul ministru, Gabriel Oprea a transmis un mesaj de condoleanțe pentru familiile înoliate, ale victimelor incendiului de la Piatra – Neamț:

„Transmitem condoleante familiilor celor care, din pacate, si-au pierdut viata in incendiul produs in sectia ATI a spitalului judentean din Piatra Neamt. Dumnezeu sa-i odihneasca pe cei care au pierit in incendiu si sa le mangaie sufletele apartinatorilor acestora.

Este o zi trista pentru toti romanii, este un moment dureros in care trebuie sa fim solidari cu cei care traiesc aceasta mare suferinta. Intr-un astfel de moment si in toata aceasta perioada nefasta de pandemie, avem nevoie mai mult decat oricand de unitate. Trebuie sa ne apreciem eroii, sa-i apreciem pe cei care, asa cum a facut medicul-erou de la Piatra Neamt, isi respecta juramantul pana la capat, cu orice pret.

Avem tot respectul si ne rugam pentru sanatatea acestui medic, pentru binele acestui om extraordinar, care a pus vietile pacientilor mai presus de a sa. Sper ca statul roman va lua urgent masuri pentru ca astfel de tragedii sa nu se repete, pentru ca toti pacientii si personalul medical din toate spitalele sa fie protejati. Si mai sper ca si in randul politicienilor sa existe unitatea despre care vorbeam si sa nu fie folosita aceasta drama in scop electoral. Asa sa ne ajute Dumnezeu!”, a scria Gabriel Oprea pe Facebook.