Gabriel Oprea: Am fost executat!

Fostul ministru de Interne Gabriel Oprea a declarat că s-a simțit „executat"! Șeful UNPR crede că a deranjat şi a devenit o ţintă de-a lungul carierei sale, informează B1 TV.

"Am fost executat! Am devenit o ţintă şi am fost obligaţi să plecăm de la guvernare, pentru că se pare că onoarea nu e un lucru apreciat. Am deranjat şi am fost executat. Trebuie să ştiţi că eu, în toate funcţiile deţinute, am sprijinit Justiţia. Un stat nu poate să fie puternic fără Justiţie. În schimb, abuzurile nu au ce să caute în Justiţie. România are nevoie de un stat puternic şi o Justiţie puternică, fără abuzuri", a spus Oprea.

De asemenea, acesta le-a transmis un mesaj românilor: "Îi aşteptăm în UNPR pe toți românii patrioţi pentru a schimba lucrurile în bine. Toată lumea e sătulă de promisiuni de campanie. Spre deosebire de alţii, pentru noi vorbesc faptele. Noi nu vorbim doar despre voturi, noi îi invităm pe toţi cei care sunt patrioţi şi iubesc România, să se înscrie în partidul nostru”.

UNPR vrea să obțină peste 10% la alegerile locale și parlamentare.

În mai 2018, Gabriel Oprea a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă, în dosarul morții polițistului Bogdan Gigină. La începutul lunii ianuarie, însă, Tribunalul București a anunțat că retrimite la DNA dosarul.

Oprea a devenit și de curând personaj într-un scandal, după ce presa a aflat că fiul său a trecut de prima probă pentru angajarea în Ministerul Agriculturii. Cu toate acesta, până acum, Oprea jr. s-a făcut remarcat doar prin prezentările de modă ca manechin al creatoarei de modă Adina Buzatu, dar și pentru aparițiile spectaculoase în cluburile de lux.