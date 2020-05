Gabriel Oprea: 'UNPR împlinește 10 ani. Astăzi, mai mult ca oricând, România are nevoie de un partid cu idealurile noastre, care pune pe primul plan interesul național'

UNPR implineste astazi 10 ani, iar membrul fondator al partidului, fostul ministru, Gabriel Oprea, transmite un mesaj pe Facebook. Potrivit acestuia, UNPR a apărat în cei zece ani de existență interesul național.

Gabriel Oprea vorbește și despre începuturile sale în politică, atunci când s-a înscris în PSD, construid „din temelii” filiala Ilfov.

„Istoria noastră începea la 1 mai 2010, după o perioadă de mari frământari. Am creat acest partid alături de cațiva oameni inimoși care mi s-au alăturat fără să stea pe gânduri. Și până astăzi, partidul a trecut prin multe, dar întotdeauna a susținut și a apărat interesul național.

Mi-am inceput activitatea politică în PSD și până spre finalul lui 2009 nu m-am gândit vreodată că aș putea părăsi acest partid sau că aș putea activa în altul. Dar viața sau politica a făcut ca în 2009, să nu fiu pe aceeași lungime de undă cu cei care conduceau partidul la acel moment, în privința numirii pe funcții de conducere în ministerul de interne. Nu am acceptat să joc rolul ministrului-marionetă care plimbă hârtii, așteaptă să-i spună alții cum să conducă ministerul și semnează „ca primarul”.

Am părăsit PSD și toate funcțiile pe care le dețineam și am devenit singurul parlamentar independent. A fost un moment greu, am renunțat la organizația de Ilfov pe care o reconstruisem din temelii, am demisionat din fruntea ministerului de interne după doar trei săptămâni de când preluasem mandatul”, transmite Oprea pe Facebook.

După acest episod, alături de Anghel Iordănescu, care demisionase și el din PSD, Gabriel Oprea a pus bazele UNPR.

“Au urmat alți parlamentari care erau nemulțumiți de modul în care funcționa PSD la acea vreme și au venit alături de noi. Am înțeles atunci că împreună putem fi o forță care poate schimba în bine România și în câteva luni am pus pe picioare un proiect nou, clădit în jurul interesului național.

UNPR este un partid format de la zero în Parlamentul României, care și-a ales un imn cu o simbolistică în care credem cu toată forța și cu toată inima: „Noi suntem români”.”, spune fostul ministru de Interne.

UNPR a avut 33 de parlamentari, care au sprijinit dreapta politică și care, potrivit lui Oprea, au asigurat echilibrul politic și au contribuit la menținerea stabilității economice și sociale, ‘într-o perioadă în care economii din jurul nostru se prăbușeau.’

“Am fost ministrul al apărării naționale în acel guvern și pot să spun cu mâna pe inimă că am fost alături de oamenii din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională prin măsuri concrete, dar și cu sufletul. Sunt fiu de militar și militar, la rândul meu și am acționat întotdeauna gândindu-mă la binele oamenilor”, adaugă politicianul.

Când Guvernul de la acea dată și-a încheiat misiunea, Oprea a ales să-l sprijine pe Victor Ponta.

“La un moment dat, s-a decis politic faptul că guvernul și-a terminat misiunea. Partidele care formau coaliția deveneau libere de contract. Am ales să fim responsabili și să ne pese de soarta românilor și am decis să sprijinim în Parlament formarea unui nou guvern, condus de Victor Ponta. Nu am pretins nimic în schimbul susținerii acordate, iar noul guvern a fost votat, cu sprijinul celor 65 de parlamentari UNPR. Proiectul nu ar fi trecut la vot fără sprijinul nostru”, spune el.

Ulterior, după cum se știe, Gabriel Oprea a ocupat mai multe funcții în Guvern, de la ministru de Apărare la vicepremier pentru securitate națională și ministru de Interne.

“Practic, UNPR a avut în cei zece ani de la formare, ministru al apărării naționale, ministru al afacerilor interne, ministru al afacerilor externe, vicepremier pentru securitate națională și prim-ministru interimar”, afirmă fostul senator.

În toată acea perioadă, UNPR a propus și a trecut în Parlament proiecte importante. Partidul a avut o creștere cosntantă și a ajuns să numere 500.000 de membri, peste 12 procente în sondaje, iar eu peste 32%, în anul 2015.

Acest avânt, spune Oprea, i-a făcut pe adversarii săi politici să-i construiască dosare politice.

“Ținta partidului era un milion de membri.

Astăzi am convingerea că mulți au fost deranjați de acel avânt politic și au decis să-l stopeze. Pentru asta, mi s-au construit dosare politice, nevinovat fiind. Am sprijinit întotdeauna justiția, din convingerea că un stat puternic nu poate exista fără o justiție puternică. Însă pentru o democrație sănătoasă, pentru un stat de drept care își respectă și își protejează cetățenii, este absolut obligatoriu ca justiția să fie dreaptă, nu abuzivă.

Când Victor Ponta a decis sa demisioneze din fruntea guvernului performant pe care l-a condus, am demisionat odata cu el. De asemenea, am ales să plec din fruntea UNPR, pentru ca problemele de imagine care mi se creaseră să nu afecteze partidul. Am plecat și din Senat, deși colegii senatori au dat un vot corect pentru mine.

Adevărul învinge întotdeauna, așa că, după mai bine de doi ani grei, lucrurile au început să se limpezească. ICCJ a stabilit, prin hotărâre definitivă, că nu există nicio legătură între accidentul rutier în care, din păcate, un polițist și-a pierdut viața și exercitarea de către mine a atribuțiilor funcției de ministru de interne”, povestește Gabriel Oprea.

Ulterior, la solicitarea colegilor, Gabriel Oprea a revenit în UNPR.

“UNPR împlinește astăzi 10 ani de existență. A fost greu, am adus în politică un proiect nou, au fost 10 ani buni, dar și complicați, am construit, am primit lovituri, ne-am ridicat și mergem înainte.

Credem în Dumnezeu, suntem oameni de Onoare și punem Patria înainte de orice scopuri sau interese politice. Ne iubim țara, am dovedit asta și o vom mai dovedi. Dumnezeu, Onoare, Patrie – caracterizează proiectul nostru politic și sunt credințele noastre profunde”, spune acesta.

În această perioadă de epidemia de COVID-19, Gabriel Oprea spune că avem nevoie să ne regăsim, să fim uniți și să construim împreună.

“În această perioadă ne luptăm cu un dușman nevăzut. Este un război atipic și nedrept pe care îl duce întreaga lume. Nu știm când se va sfârși, dar știm că trebuie să se sfârșească bine pentru noi toți. Avem nevoie să ne regăsim, să fim uniți, să construim împreună, să ne cinstim eroii, să ne întoarcem la istorie și să ne luăm de acolo forța de a depăși orice greutăți. Trebuie să fim puternici și responsabili. Și vom reuși să trecem cu bine și de acest obstacol care a schimbat fața lumii.

Astăzi, mai mult ca oricând, România are nevoie de un partid cu idealurile noastre, care pune pe primul plan interesul național, România are nevoie de patriotismul UNPR, un partid care sprijină total militarii și polițiștii.

Astăzi este nevoie de UNPR mai mult ca oricând.

La mulți ani, UNPR!”, conchide Gabriel Oprea.