Președintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor “Mihai Viteazul”, Gabriel Oprea, va lansa, miercuri, primul său volum de memorii, intitulat “Confesiuni din sufrageria lui Oprea”.

Evenimentul de lansare va avea loc la ora 11.00, la sediul Uniunii din strada Gheorghe Brătianu nr. 7, în prezența gazetarului Ion Cristoiu, care semnează prefața cărții.

Despre această carte, Gabriel Oprea a vorbit în cadrul unui interviu, în urmă cu o săptămână, precizând că memoriile vor cuprinde și relatări inedite despre anul 2015:

“Anul 2015 a fost complicat. Era anul după alegerile prezidențiale, în care Ponta pierduse alegerile. L-am susținut. Era, de fapt, o guvernare PSD-UNPR, eram vicepremier pentru securitate națională. L-am susținut total, pe bună dreptate pe Victor Ponta. La un moment dat Victor Ponta și-a dat demisia din funcția de președinte al partidului. Era cea mai importantă funcție pe care el o avea, unde fusese ales. El avea o guvernare bună și foarte bună.

Atât eu, cât și proiectul politic UNPR, s-a ținut de cuvât, fie că am fost în Guvernul de dreapta cu prim-ministrul Boc și Ungureanu, fie în Guvernele de stânga, Guvernele Ponta, am fost serioși și ne-am ținut de cuvânt. Am pus interesul național al României pe primul loc. Credem în continuare în România. Nu mi-am motivat demisia”, a precizat Gabriel Oprea.

Fostul vicepremier Gabriel Oprea a anunțat că la alegerile parlamentare ce se vor desfășura pe data de 6 decembrie a luat decizia să candideze independent pentru un mandat de deputat în București, la cererea militarilor și polițiștilor din toată țara și mai ales din Capitală.