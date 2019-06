Se întețește bătălia pentru funcții, în PSD: Codrin Ștefănescu are UN CONTRACANDIDAT în cursa pentru șefia Secretariatului General

Se apropie Congresul PSD și se întețește bătălia pe funcții.

Codrin Ștefănescu a aflat, miercuri, că are un contracandidat pentru funcția de secretar general al partidului, funcție din care a fost demis de Viorica Dăncilă după arestarea lui Liviu Dragnea.

Gabriel Petrea, preşedintele Tineretului Social Democrat, și-a anunțat candidatura împotriva lui Ștefănescu.

"Am luat această decizie pentru că nu puteam accepta să stau pe margine în timp ce partidul în care am investit timp, energie, muncă, multă muncă şi mai ales suflet are nevoie de ajutor pentru a-şi putea găsi direcţia şi pentru a-şi putea regăsi ritmul şi locul în politica românească", a scris el pe Facebook, unde a transmis mai multe mesaje pentru colegii din TSD şi PSD, conform Agerpres.

