Cadou din banii publici pentru baronul PSD de Maramureș. Gabriel Zetea s-a însurat. La nuntă a venit și Dăncilă (VIDEO)

Nuntă mare în PSD. Sâmbătă, social-democraţii, printre care și Viorica Dăncilă, candidat la alegerile prezidenţiale, au participat la nunta lui Gabriel Zetea, președinte Consiliului Judeţean Maramureș. 800 de invitaţi au fost la marele eveniment, informează B1 TV. Printre aceştia, Eugen Teodorovici şi Lia Olguţa Vasilescu. Dăncilă are grijă să-i dea și un dar de nuntă lui Zetea, din banii publici...

