Gabriel Zetea (PSD): „Am votat cu gândul la viitorul României și am votat pentru viitorul copiilor mei” / „Am votat pentru o Românie guvernată de profesioniști, de specialiști”

Gabriel Zetea, președintele PSD Maramureș și totodată candidat la alegerile pentru Camera Deputaților, a declarat că a „votat cu gândul la viitorul României”. Social-democratul susține că a „votat pentru o Românie guvernată de profesioniști, de specialiști”.

„Am votat cu gândul la viitorul României şi am votat pentru viitorul copiilor mei, Nicole şi Iacob. (...) Am votat pentru repornirea economiei, am votat pentru demnitatea maramureşenilor şi a românilor, am votat cu credinţă că ţara noastră poate avea cu adevărat un parcurs european. Am votat pentru un sistem de sănătate accesibil fiecărui român, am votat pentru siguranţă în ţara noastră. Am votat pentru o Românie guvernată de profesionişti, de specialişti”, a afirmat Gabriel Zetea, potrivit Agerpres.

El i-a îndemnat pe locuitorii din județul Maramureș să iasă la vot și a subliniat că, „astăzi, maramureșenii pot decide parcursul județului nostru pentru următorii patru ani”.

„Astăzi, românii sunt suverani. Astăzi, maramureşenii pot decide parcursul judeţului nostru pentru următorii patru ani. Astăzi, decidem viitorul Parlament al României. Să alegem înţelept, să alegem cu gândul la viitor!”, a mai spus Gabriel Zetea.

Un număr de 5.653.695 de români, adică 31,07%, au votat la alegerile parlamentare la nivel național până la ora 20. Dintre aceștia, 5.162.679 au votat pe listele permanente, 420.948 pe listele suplimentare, iar 70.068 prin intermediul urnei mobile. În mediul urban au votat puțin peste 3 milioane de români, iar în rural puțin peste 2,6 milioane.

Conform datelor centralizate până la ora 20, 249.686 de cetățeni ai României din diaspora au votat pentru alegerile parlamentare, dintre care 228.357 în secțiile organizate în străinătate, iar 21.329 prin corespondență.

Cele peste 18.000 de secții organizate pe teritoriul României sunt deschise între orele 7.00 și 21.00. La alegerile locale din 27 septembrie, care la rândul lor au fost organizate în contextul crizei COVID-19, a fost de 46,02%, în timp ce la ultimele alegeri parlamentare, cele din 2016, prezența la vot a fost de 39,49%.