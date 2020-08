Gabriela Firea: 100.000 de măști vor fi trimise școlilor din Capitală. Guvernul va asigura foarte puține, atunci e clar că e nevoie de ajutor (VIDEO)

Gabriela Firea, Primarul General al Capitalei și candidatul PSD pentru un nou mandat, a anunțat că 100.000 de măști vor fi donate elevilor din București, care încep școala pe 14 septembrie. Aceasta și-a lăudat colegii care, în loc să cheltuie banii pe materiale electorale, au preferat să-i strângă și să cumpere măștile. Acestea vor fi distribuite unităților de învățământ din Capitală, prin intermediul primăriilor de sector. Firea a mai spus că vor urma și alte inițiative de acest fel, mai ales că Guvernul PNL a anunțat că nu va putea asigura măști de protecție pentru toți copiii, deși cu toții vor trebui să le poarte cât sunt la școală. Firea a mai afirmat că înțelege perfect îngrijorările părinților, pentru că și ea are copii și, deci, aceleași preocupări.

„Vin azi cu o acțiune care ajută cât de puțin, dar contribuie la binele general. Colegii mei, am văzut că sunt bannere foarte mari, afișe, dar ei au preferat să strângă acești bănuți și să cumpărăm împreună 100.000 de măști de protecție care vor merge la școlile din Capitală.

Le voi distribui școlilor prin primăriile de sector, că ele au în administrare școlile și sunt convinsă că vor putea să asigure măcar pentru copiii care vin la școală în primele zile.

Primăria Capitalei, prin ASSMB, are grijă de cele peste 250 de cabinete de medicină școlară și vom asigura și la cabinetele noastre măști de protecție pentru copiii care vin de acasă fără măști sau care le rup, le pierd sau sunt în alte situații”, a declarat Gabriela Firea.

Ea a mai precizat că vor urma și alte inițiative de acest fel, iar săptămâna viitoare va convoca un Comanament de urgență la PMB, la care vor veni reprezentanții primăriilor de sector și, împreună, vor găsi soluții ca anul școlar să înceapă în condiții cât mai bune.

