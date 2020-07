Gabriela Firea acuză Ministerul Sănătății de „manipulare” și „dezinformare”, după noul bilanț: „Cui folosește denigrarea Bucureștiului?” / Replica GCS: Politizarea crizei sanitare e revoltătoare

Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a acuzat Ministerul Sănătății de „manipulare” și „dezinformare”, în condițiile în care bilanțul prezentat duminică de autorități arată că, în 24 de ore, Bucureștiul a contabilizat încă 100 de cazuri confirmate de COVID-19. În replică, Grupul de Comunicare Strategică a respins acuzațiile și consideră „revoltătoare tacticile de politizare a crizei sanitare, în care este folosită inclusiv contestarea raportărilor oficiale, fapt care încurajează curentele negaționiste și pune în pericol sănătatea cetățenilor”.

România a ajuns la un bilanț total de 37.458 de persoane diagnosticate cu COVID-19. Cu 4.360 de cazuri, Capitala a depășit județul Suceava și are cel mai mare număr de îmbolnăviri depistate din țară - practic, din cei 767 de pacienți noi confirmați cu infecție cu coronavirus, care au fost raportați duminică, Bucureștiul ar avea 100. Noile date au venit la o zi distanță de momentul în care, la nivel național, era înregistrat un nou record negativ.



Gabriela Firea acuză Ministerul Sănătății de „manipulare” și „dezinformare”, după noul bilanț





Primarul general Gabriela Firea s-a întrebat retoric, „cui folosește denigrarea Bucureștiului”, și susține că deși autoritățile au anunțat 100 de cazuri noi de COVID-19 confirmate în Capitală, Spitalul Victor Babeș a avut doar 10 internări, în timp ce la spitalele Carol Davila și Colentina nu a fost contabilizată niciuna.

„Ministerul sanatatii, condus de un membru PNL, a anuntat la pranz, prin comunicatorii-dezinformatori uzuali, ca in Bucuresti au aparut 100 de noi cazuri de pacienti covid 19, de ieri pana azi. (...) Cui foloseste denigrarea Bucurestiului? Vreti sa fuga toti investitorii din Capitala tarii? Sa se inchida toate ambasadele? La o populatie de peste 4 milioane de locuitori, cei 4 mii de pacienti covid internati in Bucuresti, in 5 luni, dintre care 60% din judetele tarii, inseamna un procent foarte mic. Nici pe departe focar! Veti da socoteala pentru panica pe care o saditi in sufletele romanilor! Si pentru defaimarea Capitalei! Ii imbolnaviti de inima pe oameni! Transmiteti depresie comunitara!”, a scris Gabriela Firea, pe pagina sa de Facebook.

Ministerul sanatatii, condus de un membru PNL, a anuntat la pranz, prin comunicatorii-dezinformatori uzuali, ca in... Publicată de Gabriela Firea pe Duminică, 19 iulie 2020



Replica GCS, pentru primarul general Gabriela Firea





Grupul de Comunicare Strategică a respins acuzațiile primarului general, despre care susține că au fost „formulate din rațiuni politice” și că ar avea la bază „confuzii grave făcute între numărul persoanelor confirmate și numărul persoanelor internate, fără a ține cont de actualul cadru legislativ în vigoare”.

„Respingem astfel de acuzații formulate din rațiuni politice, care au la bază confuzii grave făcute între numărul persoanelor confirmate și numărul persoanelor internate, fără a ține cont de actualul cadru legislativ în vigoare. Omisiunea deliberată a unor instrumente legislative care nu sunt încă operaționale, dar care au făcut obiectul dezbaterilor publice din ultimele zile, arată erorile de construcție logică a afirmațiilor indicate. De asemenea, respingem și insinuarea referitoare la catalogarea drept «focar» a municipiului București, precum și prezumțiile conspiraționiste enunțate, fără a prezenta vreun element concludent în susținerea afirmațiilor. Considerăm revoltătoare tacticile de politizare a crizei sanitare, în care este folosită inclusiv contestarea raportărilor oficiale, fapt care încurajează curentele negaționiste și pune în pericol sănătatea cetățenilor. Îndemnăm toți actorii publici să acționeze într-un singur sens, acela de a sprijini personalul medical în misiunea sa, de a întreprinde demersuri administrative în susținerea eforturilor de combatere a răspândirii noului coronavirus și de a contribui la respectarea măsurilor de protecție sanitară”, a fost replica Grupului de Comunicare Strategică.