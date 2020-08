Gabriela Firea: Am obținut pentru București un miliard, bani europeni / Acum suntem în măsură să înlocuim cu totul rețeaua de termoficare (VIDEO)

Gabriela Firea, Primarul General al Capitalei, care aspiră la un nou mandat, a declarat marți seară, pentru B1 TV, că a atras un miliard de euro, bani europeni, pentru investiții în București. Aceasta a precizat că a fost cel mai greu să obțină 300 de milioane de euro, sumă necesară pentru înlocuirea conductei de termoficare. Astfel, vor exista banii pentru înlocuirea cu totul a rețelei, nu doar pentru cârpirea ei după avarii.

Gabriela Firea, Primarul General al Capitalei, care candidează la aceeași funcție din partea PSD, a declarat că a obținut fonduri europene de un miliard pentru proiectele din București. Aceasta a insistat că proiectele au fost declarate eligibile și parte din sumă a fost deja luată.

„Aspirații sunt multe și noi ne-am propus să reușim să avem mai multe surse de finanțare interne și externe. Nu e o laudă, e o realitate și poate oricine să verifice. În mandatul meu s-au obținut cele mai multe fonduri europene nerambursabile. Am depus proiectele care sunt eligibile și deja am început să tragem acele sume de un miliard de euro. Deci o sumă impresionantă. Bucureștiul a reușit să obțină suma cea mai mare din întreaga țară, dar nu pe ochi frumoși, ci printr-o muncă susținută. Avem o echipă grozavă la Primărie, o echipă pe care am reușit să o fac în acești patru ani.

Un miliarde de euro e o sumă record, cu toate proiectele deja acceptate, eligibile, sume din care am început deja să facem decontări. Avem stația de epurare de la Glina, cea mai mare din Europa de sud-est, fondurile europene nerabursabile pentru transportul public în comun, pentru lupta cu poluarea și așa ai departe”, a declarat Gabriela Firea, pentru B1 TV.

Firea susține că a reușit să obțină bani europeni pentru înlocuirea rețelei de termoficare

Firea a mai spus că a fost cel mai greu să obțină cele 300 de milioane de euro necesare înlocuirii conductei de termoficare. Ea a mai precizat că, în ciuda unor critici, ea chiar a făcut lucruri pentru București, iar cetățenii se vor exprima la alegerile din 27 septembrie dacă aceste investiții au fost multe sau puține.

„Eu îi felicit pe toți primarii, indiferent de culoarea politică, care s-au implicat în această perioadă, cu echipele lor bineînțeles, că au realizat proiecte sustenabile și acceptate la Bruxelles și care s-au încadrat în diversele programe.

La noi a fost cel mai greu să depunem aplicația și solicitarea de finanțare, să ajungem practic la decontare, că au fost condiționalități foarte dure impuse - o strategie energetică, un studiu de fezabilitate - pentru cele 300 de milioane de euro necesare înlocuirii conductei de termoficare care ne dă de furcă în fiecare an, lucru care nu s-a întâmplat în mandatele anterioare. Iată că am reușit eu, un primar femeie, despre care se spune că nu a făcut mare lucru. Iată că am făcut niște lucruri, iar cetățenii vor spune cât de multe.

Acum suntem în măsură să primim aceste fonduri nerambursabile, astfel încât nu doar să cârpim la fiecare avarie, ci să înlocuim cu totul rețeaua de termoficare ce e construită de peste 50 - 60 de ani”, a mai declarat Gabriela Firea, pentru B1 TV.