Gabriela Firea: „Am testat din prima secundă cadrele medicale, personal medical și auxiliar”

Gabriela Firea, candidatul PSD la Primăria Capitalei a discutat într-o emisiune TV despre numărul mare de cazuri de COVID-19 înregistrat în România, dar și despre testarea masivă pe care edilul a susținut-o încă de la debutul pandemiei.

Gabriela Firea, declarații despre numărul de cazuri de COVID-19 din România

Gabriela Firea explică creșterea zilnică a numărului de cazuri și noul record zilnic înregistrat miercuri cu un atac la adresa Guvernului. „Este doar propagandă. Propaganda Guvernului, care prin reprezentanții săi vrea să îi sperie pe oameni să nu vină la vot”, a declarat Gabriela Firea, la România TV.

„Se întâmplă ceea ce se poate observa în toată Europa, odată cu revenirea la activitate a cetățenilor, cu vacanțele care s-au petrecut, noi avem un număr mai mare de infectări, pentru că nu am făcut ceea ce s-a făcut în toate țările civilizate și anume să testăm masiv populația, astfel încât să putem izola din timp persoanele care au test pozitiv, astfel încat aceastea să nu mai meargă în comunități, la serviciu sau în magazine ori în concedii.”, a declarat Gabriela Firea.

Edilul Capitalei susține că nu s-a putut realiza testarea în masă din cauza piedicilor, așa cum le numește primarul în funcție.

„Nu s-a dorit, din partea executivului, să existe și o altă entitate, o altă autoritate publică care să aibă o numărătoare paralelă a cazurilor (...) Dacă și Primăria Capitalei era lăsată să testeze, automat se putea verifica de către populație care este adevărul”, a explicat ea.

Testarea persoanelor în Capitală

Întrebată care este situația din București și câte teste au efectuat unitățile administrative din subordinea Primăriei, edilul a explicat:

„Noi am testat din martie începând, cel mai mult din întreaga țară, pentru că este și cea mai mare populație, nu mai suntem demult 2 milioane și jumătate. Am testat din prima secundă cadrele medicale, personal medical și auxiliar. Cei care nu puteau să stea acasă, în starea de urgență și apoi în starea de alertă, conducătorii din STB, conducătorii auto, cei care lucrează în termoficare, în cămine de bătrâni și cămine de copii, iar ulterior am oferit diferitelor categorii socio – profesionale din București, posibilitatea de a se testa gratuit, precum farmaciști, anagajții din supermarketuri și hipermarketuri și cei care lucrează la terase, sportivii, jurnaliștii, curierii. 12 mii de teste pentru vacanță s-au realizat până acum și 18 teste pozitive, doar atât au fost”, a declarat Gabriela Firela la România TV.

Închidera școlilor din București, în contextul pandemiei și al alegerilor locale

Întrebată dacă după ziua de luni, ce vine imediat după ziua în care se țin alegerile locale, Gabriela Firea a explicat că este de părere că nu.

„Nu cred că se va întâmpla așa ceva, pentru că în acest moment nu sunt motive, este un număr exagerat de cazuri, la o populație de aproape 4 milioane de locuitori. Acest sistem hibrid, în care o săptămână acasă o săptămână la școlă, cum au decis școlile, pentru a nu fi toți elevii în clasă, 30 de elevi, ca să se poată păstra distanța fizică, sau elevii care au optat, din motive de sănătate, doar pentru cursuri online”, a explicat ea.