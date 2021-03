Gabriela Firea anunță că va candida pentru un nou mandat de primar al Capitalei la alegerile din 2024: ”Eu vreau să salvez Capitala”

Senatoarea PSD Gabriela Firea anunță că vrea să candideze din nou pentru funcția de primar general al Capitalei la alegerile din 2024. Firea spune că nu își dorește să intre în cursa electorală pentru alegerile prezidențiale, informează Agerpres.

Gabriela Firea: Eu vreau să salvez Capitala de falşii salvatori ai Capitalei

Întrebată, joi, în cadrul unei conferințe de presă, la Botoșani, în legătură cu viitorul candidat al PSD la alegerile prezidențiale, după ce șeful PNL, Ludovic Orban, a vorbit deja despre o posibilă candidatură a sa din partea liberalilor, Gabriela Firea a răspuns: "Eu am un obiectiv exprimat şi pot să îl spun şi în faţa dumneavoastră. Eu vreau să salvez Capitala de falşii salvatori ai Capitalei, de cei care au manipulat în campania electorală minţind că vor rezolva de pe 28 septembrie problema apei calde şi a căldurii pentru că au o relaţie privilegiată cu Guvernul şi cu Elcen, care aparţine de Guvern, că nu va mai livra agent termic sub parametri şi, de asemenea, că vor avea buget pentru investiţii. Iată că nu s-a întâmplat acest lucru şi că, de cinci luni de zile, bucureştenii au stat în case în frig mult mai mult decât erau sincope în mandatul meu. Misiunea mea, cel puţin aşa am stabilit la nivel politic, este, dacă suntem sănătoşi, suntem toţi bine, ajungem peste trei ani şi jumătate la acel moment, să salvez Bucureştiul de falşii salvatori”.

Președintele PNL, Ludovic Orban, a spus recent că odată cu candidatura la un nou mandat de președinte al liberalilor, trebuie să ia în calcul și înscrierea în cursa pentru alegerile prezidențiale din anul 2024.

„Sunt conştient de faptul că, odată înscris în lupta pentru un nou mandat de preşedinte al Partidului Naţional Liberal, odată cu acest mandat, trebuie să iau în calcul şi candidatura la Preşedinţia României, pentru că preşedintele Partidului Naţional Liberal va trebui să intre în lupta pentru alegerile prezidenţiale din 2024. Sigur, pe de altă parte, sunt un om care am în vedere toate alternativele, în politică e bine să ai o gândire strategică”, a declarat Ludovic Orban, în cadrul unei emisiuni la Kanal D.