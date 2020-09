Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a anunțat că există o capacitate de 5.000 de teste pentru COVID-19 pe zi. Edilul a susținut o declarație de presă în contextul în care consilierii generali ai Capitalei s-au reunit în şedinţă luni, de la ora 11.00, pe ordinea de zi figurând 27 de proiecte de hotărâre, care vizează printre altele testarea elevilor, cadrelor didactice, personalului medical şi angajaţilor STB.

