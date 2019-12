Pe ce mai dă banii Gabriela Firea: Bucureștenii mai pot aștepta, banii merg la iluminatul festiv (VIDEO)

E greu cu apa caldă şi căldura, iar gropile şi traficul infernal mai pot aştepta. Dar, când vine vorba despre luminiţele de Crăciun, primăria condusă de Gabriela Firea face orice fel de sacrificiu. Nu mai puţin de 3 milioane de euro a plătit Primăria Capitalei pentru iluminatul festiv şi pentru artficiile de Revelion.

„Când primăriile aprind beculețele, USR vă aprinde luminițele! 41 de milioane de lei + 12 milioane de lei în Capitală. Atât costă anul acesta iluminatul festiv şi focurile de artificii de Revelion, plătite de primării. Sau cel puțin atât apare în sistemul de achiziții publice", au precizat reprezentanții USR.

Formațiunea condusă de Dan Barna susţine că primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a făcut o achiziție de 12 milioane lei, printr-una din companiile municipale, pentru a ocoli sistemul de achiziții publice.

„USR păstrează tradiția de a prezenta în fiecare an cheltuielile pe care le fac primăriile din toată țara cu iluminatul festiv și artificiile. Este al treilea an în care colegul nostru Florin Pop realizează o hartă interactivă cu toate licitațiile și achizițiile directe din sistemul SICAP. Lipsesc unele, cum ar fi cele 12 milioane plătite de doamna Firea prin una dintre companiile municipale, evitând astfel sistemul de achiziții publice", mai precizează reprezentanții formațiunii.

Ornamentele în Constanța au costat 4,5 milioane lei, mai arată reprezentanții USR.

„În schimb, știm că în Constanța primăria a plătit peste 4,5 milioane pentru ornamente! În topul cheltuielilor cu sume peste 500.000 de lei pentru ornamente sunt și Galați, Cernavodă, Blaj, Buzău, Sibiu. În București, pe lângă milioanele de luminițele puse de doamna Firea, primarii din sectoarele 4 și 6 au ținut să mai plătească câte 640.000 și respectiv 530.000 de lei pentru ornamente suplimentare", au mai spus reprezentanţii USR.

